AKTUELNO

Domaći

POZNATI DATUM SAHRANE RAJKA ŠERIFOVIĆA: Evo gde i kada će biti sahranjen otac Marije Šerifović!

Izvor: Alo, Pink,rs, Foto: foto: Damir Dervišagić ||

Sahrana Rajka Šerifovića trebalo bi da se održi u sredu 12. novembra, a večna kuća bubdnjara biće u njegovom rodnom Kragujevcu.

Bubnjar Rajko Šerifović preminuo je u Kragujevcu nakon kratke i tešle bolesti, a povodom njegove smrti oglasila se Marija Šerifović, kao i njen brat Danijel Pavlović.

- Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima - napisao je Danijel, a zatim se oglasila i Marija.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić

Kako prenose mediji od izvora bliskog pevačici, sahrana Rajka Šerifovića trebalo bi da se održi u sredu 12. novembra, a večna kuća bubdnjara biće u njegovom rodnom Kragujevcu.

Autor: N.B.

#Marija Šerifović

#Rajko Šerifović

#Sahrana

#Smrt

POVEZANE VESTI

Domaći

Moj otac, moja omiljena baraba: Oglasila se Marija Šerifović nakon smrti Rajka: Znam da Gospod voli takve (FOTO)

Društvo

POZNATI DATUM I VREME SAHRANE MIODRAGA KOSTIĆA: Počivaće u Aleji zaslužnih građana

Domaći

POZNATI DATUM I MESTO SAHRANE! Evo kada i gde će Željko Rutović biti ispraćen na večni počinak

Svet

Poznati DATUM I MESTO SAHRANE iranskog predsednika

Domaći

Poznato vreme i mesto sahrane Bore Čobre: Evo gde će počivati legendarni roker

Košarka

OBJAVLJENO TAČNO VREME I MESTO SAHRANE! Evo gde će i kada Dejan Milojević biti ispraćen na večni počinak