POZNATI DATUM SAHRANE RAJKA ŠERIFOVIĆA: Evo gde i kada će biti sahranjen otac Marije Šerifović!

Sahrana Rajka Šerifovića trebalo bi da se održi u sredu 12. novembra, a večna kuća bubdnjara biće u njegovom rodnom Kragujevcu.

Bubnjar Rajko Šerifović preminuo je u Kragujevcu nakon kratke i tešle bolesti, a povodom njegove smrti oglasila se Marija Šerifović, kao i njen brat Danijel Pavlović.

- Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima - napisao je Danijel, a zatim se oglasila i Marija.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Kako prenose mediji od izvora bliskog pevačici, sahrana Rajka Šerifovića trebalo bi da se održi u sredu 12. novembra, a večna kuća bubdnjara biće u njegovom rodnom Kragujevcu.

Autor: N.B.