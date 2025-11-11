AKTUELNO

Veljko Ražnatović napustio Beograd, živeo na selu, a sada se vraća u Cecinu vilu: Menja život iz korena

Izvor: blic, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima godinama je živeo u Titelu, a uskoro se ponovo vraća u Beograd.

Naime, prema rečima izvora bliskih porodici, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, zbog čega je Ceca počela sa renoviranjem vile.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić

Ranije je Veljko Ražnatović pričao zbog čega je Beograd zamenio Titelom i što je napustio grad, a život započeo na selu.

- Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno, sve što može da te sačeka, ako pobediš, to će doći na naplatu na jedan ili drugi način. Mala bara puna krokodila, što bi se reklo - priznao je, pa prokomentarisao da ne voli noćne klubove, te da se uvek opredeli za provod uz tamburaše.

- Imam celu listu pesama za naručivanje. Ne znam ni sam koliko sam para potrošio na muziku, ali mogu da kažem da sam kao klinac bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet. Dobijao sam, ali sam i gubio. Na vreme sam video sve što Beograd pruža - govorio je Ražnatović.

- Mislim da bih bio priznatiji kao bokser da nisam sin poznatih roditelja. Svi se čude kako se jedan Veljko Ražnatović odlučio za taj "pseći" život. Ovo je kerovski život, pitbulovski... Ljudi misle: "Ako si Cecin sin, moraš da budeš pič***ina", ali odavno sam to prevazišao - rekao je on u "Laganom podkastu".

Podsetimo, Ceca Ražnatović odlučila je da unese novine u vili u Ljutice Bogdana, gde već decenijama živi sa porodicom. Ceca je započela radove na zastakljivanju terase na poslednjem spratu luksuzne vile, a razlog za ovu promenu ima i praktičnu i porodičnu notu.

- Ceca vodi računa o svemu - od izbora materijala do osvetljenja i rasporeda nameštaja. Arhitektura je njena velika strast i ništa ne prepušta slučaju - otkriva izvor.

Autor: N.B.

#Dedinje

#Karijera

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Veljko Ražnatović

#pevačica

#sin

