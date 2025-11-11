Goga Sekulić dominira: Pevačica oduševila publiku i zapalila klubove u Novom Sadu i Hrvatskoj

Goga Sekulić proteklog vikenda još jednom je dokazala da je i dalje jedna od najtraženijih pevačica u regionu. U petak je nastupila u prepunom novosadskom klubur, dok je u subotu atmosferu do usijanja dovela u mestu Dalj u Hrvatskoj.

Oba nastupa bila su rasprodata do poslednjeg mesta, a publika je pevala svaku pesmu uglas, potvrđujući da Gogina energija i dalje osvaja i domaće i regionalne podijume.

Poznato je da Sekulićeva već godinama redovno nastupa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gde ima vernu publiku, pa nije iznenađenje što su klubovi u tim zemljama uvek krcati kada se ona pojavi. Međutim, dokaz da je publika i u Srbiji željno čeka i voli, pokazao je i nastup u Novom Sadu - rezervacije su bile rasprodate za samo jedan dan, što je prava retkost.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Zbog ogromnog interesovanja, vlasnik kluba odmah je ponudio Gogi još dva termina za nastupe tokom u novoj godini.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nastup u Dalju obeležio je i jedan neobičan momenat. Devojka, inače sportistkinja, prišla je Gogi na bini i zaprosila je prstenom!

Pevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, reagovala duhovito i šarmantno:

-Hvala ti mnogo za ovaj gest, ali poznato je da volim seksi biznismene, pa ću zadržati prsten uz želju da uskoro nađem jednog takvog momka za sebe - našalila se Goga, što je izazvalo salvu smeha i ovacije ljudi. Publika je burno reagovala i uglas počela da skandira: „Seks, droga i Sekulić Goga!“, što inače njeni fanovi već godinama pevaju na skoro svakom Goginom nastupu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Sekulićeva ne planira da uspori – u narednim nedeljama i mesecima očekuju je brojni nastupi širom regiona, a kako stvari stoje, publika će je svuda dočekati istim žarom. Delić atmosfere sa nastupa u Novom Sadu i Dalju već kruži društvenim mrežama, gde se jasno vidi da Goga i dalje zna kako da napravi žurke za pamćenje.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.B.