Nataša Bekvalac oduševila fanove: U svilenom bade mantilu sa čipkom izgleda zavodljivo kao nikad pre! (FOTO)

Pevačica Nataša Bekvalac napravila je snimak skroz sređena sa šminkom i frizurom, a na sebi je imala svileni bademantil zbog kojeg je privukla pažnju pratilaca.

Nataša Bekvalac se snimala iz nekoliko uglova u bademantilu koji je na rukavima imao čipku. Ono što su mnogi pokušavali da vide jeste da li pevačica nosi nešto ispod, a ova garderoba zagolicala je maštu njenih pratilaca na Instagramu.

Svakako, dobila je komplimente na račun izgleda pa mnogi pišu da ne pamte da je ikada bila lepša nego što je sada.

Inače, Nataša je pokazala i frizuru koju je profesionalni frizer dugo pravio i pažljivo zatefao, a imala je i profesionalnu šminku na sebi.

Nataša Bekvalac nedavno je prisustvovala javnom događaju i tom prilikom je bila obučena skroz u crno. Nosila je dug plašt i imala frizuru koju samo najhrabriji mogu da ponesu.

Ona se obratila okupljenim medijima, a onda je imala šta i da poruči.

- Nemojte da me snimate odozdo, onda izgledam debelo! (smeh) - poručila je pevačica pripadnicima sedme sile ispred nje.

Autor: N.B.