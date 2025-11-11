AKTUELNO

Domaći

Nataša Bekvalac oduševila fanove: U svilenom bade mantilu sa čipkom izgleda zavodljivo kao nikad pre! (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Nataša Bekvalac napravila je snimak skroz sređena sa šminkom i frizurom, a na sebi je imala svileni bademantil zbog kojeg je privukla pažnju pratilaca.

Nataša Bekvalac se snimala iz nekoliko uglova u bademantilu koji je na rukavima imao čipku. Ono što su mnogi pokušavali da vide jeste da li pevačica nosi nešto ispod, a ova garderoba zagolicala je maštu njenih pratilaca na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Svakako, dobila je komplimente na račun izgleda pa mnogi pišu da ne pamte da je ikada bila lepša nego što je sada.

Foto: Instagram.com

Inače, Nataša je pokazala i frizuru koju je profesionalni frizer dugo pravio i pažljivo zatefao, a imala je i profesionalnu šminku na sebi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nataša Bekvalac nedavno je prisustvovala javnom događaju i tom prilikom je bila obučena skroz u crno. Nosila je dug plašt i imala frizuru koju samo najhrabriji mogu da ponesu.

Ona se obratila okupljenim medijima, a onda je imala šta i da poruči.

- Nemojte da me snimate odozdo, onda izgledam debelo! (smeh) - poručila je pevačica pripadnicima sedme sile ispred nje.

Autor: N.B.

#Nataša Bekvalac

#bademantil

#pevačica

#slika

