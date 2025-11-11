OVAKO IZGLEDA HARIS BERKOVIĆ DANAS! Nakon raskida s Radom Manojlović nestao iz javnosti, promenio izgled, ali i dalje zavodi! (FOTO)

Pevač Haris Berković bio je miljenik žena, a iz javnosti se povukao nakon raskida sa koleginicom Radom Manojlović. O njegovom životu se danas ne zna previše, a odnedavno je ponovo aktivan na društvenim mrežama.

Veza Rade i Harisa je oduvek intrigirala javnost, a oni nikada nisu iznosili previše detalja o svojoj ljubavi, kao ni razloge raskida.

Berković je sa devet godina starijom devojkom tada snimio i duet, a iako su mu predviđali blistavu karijeru, on se povukao iz javnosti. Međutim, on je nastavio da se bavi muzikom, a pre nekoliko dana je pozirao sa Draganom Mirković sa kojom je nastupao.

Po fotografijama sa društvenih mreža možemo primetiti da se Berković promenio proteklih godina. Nabacio je kilograme, a u međuvremenu je dobio i zaliske, a i dalje je opasan frajer.

Rada je nedavno saopštila da je obnovila vezu sa bivšim dečkom za kojeg planira i da se uda.

- To nisu meseci u pitanju, u pitanju su godine, to je jedan novi-stari dečko, jedan te isti. Ne bih za medije o tome, a ono što je najvažnije, jeste da sam ja presrećna. Ne sumnjam da, kada bih ga pokazala ovako javno, onda bi koleginice moje bacile ne jedno oko, nego oba oka. Da, on je taj kom bih izgovorila sudbonosno "DA", osećam da je on taj. Jeste, naše želje su da dobijemo dete, ali se ne pitamo mi - rekla je ona u emisiji "Premijera, vikend specijal" i dodala da nije u pitanju Milan Stanković.

Nije bila spremna da postane majka

Inače, Rada je nedavno istakla da joj se tek nedavno pojavio majčinski instinkt, a svojevremeno je priznala da je upravo to bio problem u njenom i Harisovom odnosu.

- Ja sam pokušavala da objasnim Harisu i drugim da ja uopšte nemam taj osećaj za decu. Oni svi misle da je do njih, u smislu "sa mnom ne želiš dete". Osoba kojoj je potreban ksanaks, koja ne može da reši verbalni problem sa ljudima ne mislim da je spremna za dete i vaspitavanje deteta. Ja koja bežim od svega, koja bežim od odgovornosti - ispričala je ona za "Svet" svojevremeno.

