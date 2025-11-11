Čeda Jovanović priprema „vojnički podvarak“ uz narodnjake: Praznični ručak i vino u dobrom društvu

Političar Čedomir Čeda Jovanović nakon razvoda od supruge Jelene postao je aktivan na društvenim mrežama. On je sada na Instagramu pokazao kako provodi vreme sa prijateljima.

Čeda se okupio sa prijateljima povodom "Dana primirja" i odlučio je da im spremi poseban ručak.

Njega je njegov prijatelj, Aleksandar Kos, snimao u kuhinji dok im je Jovanović spremao hranu.

- Pravim za moje prijatelje jedan ručak jer je danas poseban dan - rekao je Čeda.

On je prijateljima pravio mleveno meso, potaž od karfiola i podvarak za koji je dodao da je "pravi vojnički".

"Praznični ručak", stajalo je u opisu objave.

Oni su uživali u crvenom vinu, a u pozadini se čula pesma Zorice Brunclik "Sve je ljubav".

Razveo se posle 25 godina

Podsetimo, Čeda se nedavno razveo od supruge Jelene sa kojom ima četvoro dece - Janu Hart, Zoru Fejt, Anđeliju Fej i Mihajla Lajfa,. On je nedavno govorio o odnosu sa decom i istakao da nije strog otac.

- Nisam strog otac, imam tri devojke i momka, sve ih volim i ponašam se prema svima na isti način. Ponosan sam, ne zato što su moja deca, nego su stvarno sjajni ljudi, ne kažem ja to. Oni su skromni, fini, vredni, sjajni su đaci, drugari. Samostalni su, Jana je sa 17 godina otišla u Francusku i počela tamo da živi sama, da studira. Sin je otišao sa 16, Zora sa 15. Samo je Anđelija ovde, ona ima 15 godina - rekao je Čeda u emisiji "Iz profila" i dodao:

Svaki dan naše veze pamtim i živim. Dok smo bili zajedno, naše ruke su bile jedno uvek. Kada bih rekao da se ne volimo, slagao bih vas. Kad bih rekao da smo krenuli da gledamo jedno kroz drugo, rekao bi isto. Nikad mi nije bilo svejedno, problemi, ludi život, sve nas je to opteretilo. U jednom momentu sam se osećao kao da sam od njh napravio taoce tog svog ludila. Ja na te izbore izađem i kao jemstvo založim kuću, 2016. godine sam izneo poslednji dinar iz kuće i dao za kampanju, deca su mi odrasla sa obezbeđenjem. Jelena je ko zna koliko puta umrla na nogama zbog mene. Kad grune eksploziv i raznese deset automobila ona stoji u pasažu, ja sam na ulici. Ne sme da izađe da pogleda, a ima tada 21 godinu. Sva ta ludila koja me prate, pa onda i tuče sa ološem ispred zgrade, koji su se iživljavali. Razumem je, ona mi je rekla da sam joj dužan da se promenim, a ja sam rekao da sve može da traži od mene, samo ne može da traži da budem nešto drugo. To sam što sam, a to je najružnije što se dogodilo među nama.

Autor: N.B.