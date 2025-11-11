AKTUELNO

Domaći

Vraćala sam novac u hodu, mnogo sam luda: Priznanje naše pevačice o uzimanju para od ZELENAŠA šokiralo naciju, progovorila i o ljubavnom životu: Peške sam se pela na Kopaonik, samo da...

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: Instagram.com/@visnja_official ||

Naša poznata pevačica, Višnja Petrović, nikada iskrenije i otvorenije za medije je govorila o estradi, karijeri, ali i odnosima sa koleginicama.

Na samom startu razgovora za medije, naša pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Višnja Petrović, otkrila je da ne krije svog ljubavnog partnera, iako ističe da ne voli da javnost zalazi u njen, kako kaže, privatni život.

- Ja se ne krijem, ne viđam se sa svojim partnerom samo u kući, idemo i u bioskop, idemo na ručak, samo što ja to ne kačim na Instagram, i što se na javnim mestima ne držimo tako često za ruke - rekla je pevačica.

Foto: Instagram.com/@visnja_official

Jednom prilikom, Višnja nje otvoreno priznala da je zbog muzike morala da se zaduži kod zelenaša, a sada je nikad iskrenije progovorila i na ovu temu, otkrivši kako je pozajmljivala novac. Podsetimo, pevačica Mia Borisavljević svojevremeno je pozajmila oko 60.000 evra za prvi album.

- Vraćala sam novac u hodu svaki put kada sam se pozajmila, trebalo mi je nekada par meseci, godinu dana, zavisi od iznosa. Mia je pozajmila veći iznos, ja nisam baš toliki novac, ali sve što sam pozajmila sam i vratila - iskreno je priznala Petrovićeva, priznavši da je tokom karijere nailazila na nepristojne ponude, naročito dok se bavila glumom, ali i da je naučila da ne mari za osude javnosti:

Shvatila sam da ne može baš svako da dobaci do toga što sam htela da kažem i da ne mogu da razumeju. Nepristojnih ponuda jeste bilo, ali samo dok sam se bavila glumom. Nikada nisam dobila takvu ponudu otkad se bavim muzikom, i zato me nervira kada se za pevačice i estradu pripisuju takve stvari i postoje predrasude.
Foto: Instagram.com/@visnja_official

Kada je reč o ljubavi, Višnja priznaje da je luda i da nema granice kada voli.

- Jako sam luda u ljubavi. Sećam se, moj prvi momak je imao takmičenje u skijanju na Kopaoniku, to je bila velika ljubav i moja prva veza. Htela sam da odem da ga vidim i dokažem da sam sposobna, pa sam krenula peške da se penjem na Kopaonik. Počeli su da zavijaju vukovi, vejao je sneg, ja baš nisam bila ni obučena za takvu pustolovinu, ali sam bila spremna da 14 kilometara idem i dokažem da ja to mogu - ispričala je Višnja kroz smeh, pa dodala:

Moje ludilo stvarno nema granicu, mnogo sam luda, mislim kako da ti kažem - prelazila sam granicu bez lične karte.

Govoreći o ljubavnim odnosima, otkrila je i šta nikada ne bi oprostila muškarcu.

- Izdaju bilo koje vrste ne bih oprostila. Prevaru bih možda i oprostila kada bih zašla u to koja je vrsta prevare, ali možda bih dala šansu, zavisi, razmislila bih... - iskrena je Višnja.

U javnosti su se nedavno pojavile priče da joj je Ana Nikolić „ukrala“ pesmu, te je tako Višnja i ovo prokomentarisala.

- Sve što je Ana Nikolić dohvatila to se pozlatilo. Reč je o pesmi „Rezistentna“ koju je Ana takođe probala jer smo kod istih autora obe radile album. U jednom momentu je neko na Instagramu napravio vizual Aninog albuma i na listu pesama uvrstio i tu. Da li je slučajno - ne znam, ali rekla sam, sve što Ana otpeva bi bilo pozlaćeno - ispričala je Višnja.

Foto: Instagram.com/@visnja_official

Autor: Nikola Žugić

#Karijera

#Ljubav

#Višnja Petrović

#ljubavni život

#pevačica

