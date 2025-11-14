Ovih dana često padam u provaliju: Vedrana Rudan otkrila da joj se zdravstveno stanje pogoršalo: Onkolog mi je rekao da bolest napreduje!

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan već neko vreme vodi tešku borbu s ozbiljnom bolešću, a kako sama priznaje, njeni poslednji nalazi nisu ohrabrujući. Svoju borbu s karcinomom otvoreno deli s javnošću, redovno pišući o svemu što prolazi.

Vedrana Rudan se suočava s retkim oblikom raka – karcinomom žučnih kanalića. O svom trenutnom zdravstvenom stanju i emocijama koje je prate piše u najnovijoj kolumni na portalu Rudan.info, gde neretko iskreno govori o svojim iskustvima i osećanjima.

Najnoviji tekst opisala je rečima: "Očaj", i otkrila da joj se stanje pogoršalo. Tekst prenosimo u celosti:

"Ovih dana često padam u provaliju. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj već jako dugo živim. Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti.

Foto: TV Pink Printscreen

Moj onkolog mi je jučer rekao, bolest napreduje, gospođo, tješite se, još nitko iz života nije živ izašao.

Razveselio me, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti.

Kako je moguće da horde građana dižu u nebesa lažnog heroja, prevaranta, manipulatora, lopova i katolika koji nikad nije čuo za Isusa? Kao ni njegov Veliki Obožavatelj. Jesmo li baš svi slijepi, glupi i zli?

Horde luđaka i mladih i starih obučenih u crno love po Hrvatskoj Srbe. Ej, rat je završio pred 30 godina? Ima li normalnih u Hrvatskoj?

Zašto se ne javi netko tko bi nas očajnike mogao utješiti. Strašno je gledati divljake koji su nam zemlju pretvorili u igralište gdje svaki u crno obučen zlikovac može palicom krojiti našu sudbinu.

Foto: E-Stock/Aleksandar Bačlija

Meni je ovih dana više nego morfij trebao glas Čovjeka.

Znala sam da ga neću čuti.

Čula sam ga.

Koja sreća.

Koje olakšanje.

I nada, konačno nada.

Javio se riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osudio je ponašanje mladih koji su se obukli u crno i namjeravali napasti druge.

Na koncertu “Rijeka se budi” rekao je: “Je li buđenje našeg naroda da se stalno vraćamo u prošlost? Ili trebamo tražiti drugačiji put – kakvu Crkvu i kakve kršćane želimo u društvu?”

Konačno sam čula glas razuma na brodu luđaka koji u oluji traži stijenu u koju bi se zabio.

Jednom sam imala čast razgovarati s njim. Nisam vjernica i nikad neću postati, stoga sam ga pitala kako da mu se obratim.

“Zovite me Mate”, rekao je.

Nasmijala sam se, ali sam ipak puna nelagode preko usta prevalila “Mate”.

Učinit ću to i sada.

Mate, znate li koliko značite nama koji smo izgubili svaku nadu?

Mate, znate li koliko Vas volimo?"

Operisala se prošle godine

Vedrana Rudan je pre godinu i po dana otkrila da ima rak, a onda je isti i operisala. Kako je tada govorila, samo 5 odsto ljudi može da se operiše.

Foto: TV Pink Printscreen

- Negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c.I nije neki rok. Samo 5 odsto sretnika može da se operiše. Ta sam.

Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiochirurgiu da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada - rekla je između ostalog Vedrana nakon intervencije.

Autor: Nikola Žugić

#Karcinom

#Operacija

#Rak

#Spisateljica

#Vedrana Rudan

#hrvatska spisateljica

