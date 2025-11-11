Ne valja ništa, ne pije! Nisam ja lud: Radin otac progovorio o novom zetu, progovorio o naslednicama i dolasku unučeta Digao sam ruke!

Otac pevačice Rade Manojlović, Rade, ljubazno nas je dočekao ispred porodičnog doma u Četerežu i sa nama otvoreno razgovarao o svemu što mu je priredio život, supruzi, ćerkama, ali i Radinom dečku.

Rade Manojlović je odmah priznao da je prethodnih dana bio bolešljiv, te da se sada oporavlja.

- Pa imao sam nekih zdravstvenih problema, više sam ih ja izazvao nego što su problemi, propadanja neka imam, posle 50 godina sam išao na analize i nisam znao šta da očekujem. Imao sam i neku malu temperaturu, sad se oporavljam. Svi se brinu oko mene. Rada je u Beogradu, Marija je u Požarevcu, obe su se okupirale sad tu oko mene, preksinoć mi je Rada bila. One meni kažu da se čuvam, ali znaju da sam tvrdoglav, da nisam namćor čovek, ali imam svoje poglede na zdravlje. Ja nisam pobornik da idem kod lekara, nego da se moje telo izbori prirodnim putem. Ali sada sam došao do te situacije, jer sam ja to izazvao na traktoru sa prehladama. Nikad nisam rekao da ja ne volim da popijem, popijem sa društvom umereno - rekao je Rade.

Kako je njegova supruga Suzana spremala zimnicu, pitali smo Radeta da li joj pomaže.

- Pomažem. Ja kupujem, ona radi, ako je to pomaganje (smeh). Podela poslova, ja sam spremio drva, a ona neka čačka sada to. Ja sam tu da donesem i prinesem. U kolače se ne mešam, riblje čorbe, gulaš, pečenje, to je moja uža specijalnost.

Rade se danas bavi poljoprivredom i kako kaže, radi onoliko koliko može, a ćerke mu uvek finansijski pomažu.

- Pomažu mi, imam neku sigurnost, ne moram da razmišljam da li ću ove ogromne dažbine... Imam penziju 29.000, a struju, televiziju i ostalo plaćamo preko 20.000 mesečno, ja sa 9.000 uživam. Mogu i na more da odem (smeh). Da mi nije dece ne bih imao ništa.

Na pitanje kako uspeva da održi skladan brak, Rade je odgovorio u svom maniru.njegov odnos sa suprugom Suzanom,

- Ko kaže da je skladan brak? (smeh) Kad ne mogu protiv nje, ja se okrenem, odem u kafanu, u selo (smeh). Mora ona da prećuti, moram ja. Mi smo dva različita sveta, tuk na luk, kako smo mi opstali 20 godina, ja ne znam. Verovatno imamo viziju dokle možemo da se inatimo, posle neko mora da popusti. Podjednako popuštamo, ja imam 75 godina, ona 68 nismo više mladi.

Nisam obavešten da ima dečka

Pevačicinog oca smo pitali i kako mu se dopada ćerkin dečko sa kojim se ponovo pomirila.

- Ja uopšte nisam obavešten, ne znam da li ona ima dečka ili nema. Ja znam čoveka koji tu dolazi, e sad, to oni meni nisu rekli: “Tata, to je to”. Nisam ja lud, da ne znam, samo zvanično nisam obavešten - rekao je on, a na pitanje da li je nekad savetovao ćerku kada su emotivni partneri u pitanju, Rade kaže:

- Jesam, posavetovao sam je kad je napunila 18 godina. Sad radiš za sebe, svaki postupak je tvoj, nije ni protiv mene, niti protiv bilo koga. Ne daj bože nešto da zatreba, ja bih joj pomogao, koliko god mogu i kako sam u mogućnosti. Šta ima meni da se dopada? Prvo, ne valja ništa. Ne pije. Pa, u stvari, nijedan nije pio koga je dovodila, moje merilo se izgubilo. U stvari jedan je pio pomalo. Možda je Radmila zaboravila da mi najavi dečka. Dobar je u svakom slučaju. Znao sam ja i pre nje da se zabavljala sa Milanom Stankovićem, a ona meni: “Tata, pa kako?” Pa nisam se ja juče rodio. Nije stidljiva ona, ali ne pada joj na pamet da mi objašnjava neke stvari, ali vidim ja. Ako joj je dečko, ja nemam ništa protiv. Ako je njoj dobar, meni je šest puta bolji. Nije ona imala nešto puno tih momaka, 4-5 za 40 godina. Mislim bruka (smeh) - rekao je Rade, a na pitanje, da li mu Rada deluje srećno i zadovoljno, on kaže:

- Dokle god ona ne “kukumavči”, dobro je.

Bio bih presrećan kada bih imao unuke od ćerki

Rade ne krije i da bi bio najsrećniji čovek kada bi mu ćerke podarile unuke.

- Ja sam od toga digao ruke. Kažu sad generacije, nove, pa to malo kasnije. Pa kad kasnije, 40 godina ima, prošlo pola života. Naravno da bih voleo, bio bih najsrećniji. Ja imam unuka i unuku od sina, ali voleo bih i da imam i od jedne i druge ćerke, ali baksuzi, niti se udaje kako treba, niti...

Trudio sam se da budem dobar otac

Rade nam je priznao i da je njemu i ćerkama teško pao gubitak supruge, te da se uvek trudio da naslednicama bude podrška.

- To je nemerljiva mera, nemerljiva bol. Da im je teško bilo, bilo je sigurno. Kada sa 16, 17 godina izgubiš majku kada ti je najviše potrebna i ja suprugu i prijatelja i sve, ne može da bude jednostavno i lako nikako. Nisam ja bio dobar otac i majka, ali trudio sam se koliko sam umeo. Oni mene hvale više nego što treba, ja da prihvatim, kobajagi bio sam dobar, borio sam se.

Osim Rade i Marije, Rade ima i sina Nešu Manojlovića, sa kojim se kako kaže ređe viđa nego sa ćerkama.

- Pa sa Nešom se slabije viđam, sa Radmilom se viđam više, ali šta ima da se i viđamo. Oni imaju svoj život, imaju godine, mogu da vode računa o sebi, ja imam koliko mi treba, da pojedem, popijem.

Autor: Nikola Žugić