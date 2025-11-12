Pevač milione prepisao 20 godina mlađoj ženi, a od jedne pesme zaradio čitavo bogatstvo: Za ovo sam se celog života borio

Folker Šerif Konjević (67) svo bogatstvo prepisao je supruzi koja je 20 godina mlađa od njega.

Šerif Konjević i njegova supruga žive u Sarajevu i imaju sina, a svoju oazu mira su napravili na Ilidži. Folker je svojevremeno otkrio da svoju suprugu najviše voli i da sve što ima u životu je prepisao njoj.

- Ja svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila - rekao je Šerif za Kurir jednom prilikom i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni, o mom stajlingu… Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo.

Od jedne pesme zaradio bogatstvo

Konjević godinama nastupa na privatnim veseljima gde uzima ogromne cifre novca, a pesma "Bela venčanica" mu je donela najviše zarade, te je od ove numere kupio svoju prvu nekretninu. Pesma je, inače, prodata u oko 850 hiljada tiraža.

- Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se celog života borio. Ja sam čovek domaćin, volim da mi je lepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav - rekao je svojevremeno pevač i prisetio se trenutka kada je kupio svoju prvu nekretninu, i to zahvaljujući jednoj pesmi.

- Zaradio sam mnogo novca zbog pesme „Bela venčanica” koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto - istakao je Šerif tada gostujući u jednoj emisiji.

Autor: Nikola Žugić