KUHINJA DA SE IZGUBIŠ U NJOJ, A NAPOLJU BAZEN I PALME! Zavirite u vilu Marije Karan: Glumica pokazala u kakvom raju uživa (FOTO)

Glumica Marija Karan, koja već godinama živi u Americi, nedavno je privukla pažnju objavom na Instagramu.

Nakon razvoda od holivudskog producenta Džoela Lubina, Marija Karan je podelila fotografiju iz njihove luksuzne vile, otkrivajući deo raskošnog enterijera.

Vila na Sanset stripu, koju je Džoel Lubin kupio od glumca Džejsona Stejtama 2011. godine za 2,7 miliona dolara, predstavlja pravo arhitektonsko remek-delo.

Modernistički stil, ravne linije i minimalistički nameštaj čine ovaj dom izuzetno sofisticiranim.

Tamni tonovi nameštaja, osvetljeni svetlim detaljima i visokim prozorima, stvaraju atmosferu koja kombinuje luksuz i toplinu.

Iako glumica nije direktno komentarisala svoj razvod, njena opuštena fotografija iz kuhinje luksuzne vile govori o tome da je pronašla mir u svom novom životnom poglavlju.

Ostaje u Americi

Marija Karan po svemu sudeći, nastavlja da živi u Americi, dok njeni pratioci na društvenim mrežama sa interesovanjem prate svaki njen korak, a glumicu često hvale da izgleda odlično.

Autor: Nikola Žugić