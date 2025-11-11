AKTUELNO

Domaći

KUHINJA DA SE IZGUBIŠ U NJOJ, A NAPOLJU BAZEN I PALME! Zavirite u vilu Marije Karan: Glumica pokazala u kakvom raju uživa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Glumica Marija Karan, koja već godinama živi u Americi, nedavno je privukla pažnju objavom na Instagramu.

Nakon razvoda od holivudskog producenta Džoela Lubina, Marija Karan je podelila fotografiju iz njihove luksuzne vile, otkrivajući deo raskošnog enterijera.

Vila na Sanset stripu, koju je Džoel Lubin kupio od glumca Džejsona Stejtama 2011. godine za 2,7 miliona dolara, predstavlja pravo arhitektonsko remek-delo.

Foto: Instagram.com

Modernistički stil, ravne linije i minimalistički nameštaj čine ovaj dom izuzetno sofisticiranim.

Tamni tonovi nameštaja, osvetljeni svetlim detaljima i visokim prozorima, stvaraju atmosferu koja kombinuje luksuz i toplinu.

Iako glumica nije direktno komentarisala svoj razvod, njena opuštena fotografija iz kuhinje luksuzne vile govori o tome da je pronašla mir u svom novom životnom poglavlju.

Ostaje u Americi

Marija Karan po svemu sudeći, nastavlja da živi u Americi, dok njeni pratioci na društvenim mrežama sa interesovanjem prate svaki njen korak, a glumicu često hvale da izgleda odlično.

Autor: Nikola Žugić

#Amerika

#Marija Karan

#glumica

#luksuzna vila

#vila

POVEZANE VESTI

Domaći

MALO KO ZNA KOJU ŠKOLU JE ZAVRŠILA MARIJA KARAN! U jeku popularnosti napustila Srbiju i otišla u Ameriku, a ima diplomu ovog fakulteta!

Domaći

Ovako zaista izgleda Marija Karan: Važi za jednu od najlepših glumica, a sada je skinula šminku i komentarima nema kraja (FOTO)

Domaći

Proslavila rođendan u Americi! Slika Marije Karan sa drugaricom šokirala sve, oko njih jagode sa šlagom, a komentari pljušte: Je l se ovo one... (FOT

Domaći

SRPSKA MONIKA BELUČI OSTAVILA SVE I OTIŠLA DA ŽIVI NA SELU: Pored stada ovaca i bašte bavi se i OVIM, a kaže da se ovome najviše raduje! (FOTO+VIDEO)

Domaći

MARIJA KARAN I BOGATA SRPKINJA U MINIĆIMA! Bivša pevačica udajom za osnivača Gugla postala MILIONERKA, a ovako se provodi s glumicom (FOTO)

Domaći

MARIJA KARAN INTIMU PREKRILA PERJEM! Za glumicom su se svi okretali U TANGA FARMERKAMA, a sad zanemeli od ove modne kombinacije (FOTO)