Isplivao snimak Harisa Berkovića, posle raskida sa Radom nestao: Napale ga 2 žene na nastupu, pare lete

Javnost bruji o novom dečku Rade Manojlović, čiji identitet pevačica krije, a koji je bacio u senku sve njene bivše.

Dečko za kojeg je javnost znala pre ovog, najsvežijeg, bio je pevač Haris Berković - koji je posle raskida sa pevačicom samo nestao.

O njegovom životu se danas ne zna previše, a odnedavno je ponovo aktivan na društvenim mrežama. Sada je isplivao njegov najnoviji snimak sa jedne proslave, gde su ga doslovno napale dve žene.

Dok su igrale na bini oko njega, stavljale su mu novac u džep, a pevač se nešto preterano nije bunio, pa čak i zaigrao sa jednom.

Koliko se može videti, Haris se nije mnogo promenio, i dalje drži do izgleda i trenira. Veza Rade i Harisa je oduvek intrigirala javnost, a oni nikada nisu iznosili previše detalja o svojoj ljubavi.

Berković je sa devet godina starijom devojkom tada snimio i duet, a iako su mu predviđali blistavu karijeru, on se povukao iz javnosti. Međutim, on je nastavio da se bavi muzikom, a pre nekoliko dana je pozirao sa Draganom Mirković sa kojom je nastupao.



Autor: Nikola Žugić