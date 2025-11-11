AKTUELNO

NIJE OTIŠLA KOD MAME U MONAKO DA TAMO PROSLAVE MELININ ROĐENDAN! Đina Džinović otkrila detalje , evo gde se nalazi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram.com/Privatna arhiva ||

Đina Džinović je na društvenim mrežama podelila da putuje avionom, baš na rođendan majke Meline, te su mnogi zaključili da ide u Monako, gde bivša supruga pevača Harisa Džinovića živi.

Đina Džinović se, međutim, oglasila na Instagramu i pokazala da se ne nalazi tamo.

Harisova naslednica je otišla u Barselonu, pa je pokazala prelepe prizore, te šta joj je na meniju.

Đina se raznežila: "Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam zahvalna što si moja majka"

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku, a onda nastavila:

Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše.

Foto: Instagram.com

Haris opet potkačio Melinu

Haris se, inače, osvrnuo na razvod sa Melinom, koji je bio i te kako propraćen, dok ona o istom sve vreme ćuti.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač u emisiji "Premijera, vikend specijal", koji je usput prozvao i Đinu.

Foto: PINK.RS/E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ, MILOŠ NADAŽDIN/Instagram.com/djinadzinovic/Z. Veljković

Autor: Nikola Žugić

