ACO PEJOVIĆ IMAO BRATA BLIZANCA! Samo jednom govorio o njegovoj smrti: Jedna greška ga je koštala života...

Izvor: kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Aco Pejović, jedan od trenutno najpopularnijih pevača na domaćoj sceni, retko kada govori o svom privatnom životu i svoju porodicu oduvek drži daleko od očiju javnosti.

Ipak, nedavno je Aco Pejović ogolio dušu i kroz suze govorio o supruzi Biljani koja je usled komplikacija zbog bolesti jedva preživela, a malo ko zna da je pevačev život obeležila i jedna porodična tragedija.

Aco Pejović rođen je i odrastao u Prijepolju u kojem je detinjstvo proveo s roditeljima i braćom. Ipak, iako je porodica bila njegovo bezbrižno okruženje, jedan nemili događaj pogodio ih je 1976. godine.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

"Katastrofalna greška dovela do tragičnog ishoda"

Sam Aco oduvek je isticao koliko je imao lepo detinjstvo s dvojicom braće, a onda je jednom prilikom otkrio kakva je tragedija pogodila njegovu porodicu jer je zbog greške lekara izgubio jednog brata na rođenju. Pejovićeva majka nosila je blizance, međutim, greškom lekara donela je na svet samo jedno dete.

"Mada je i tada postojao ultrazvuk, čuveni doktor iz Beograda nije video da je reč o dve bebe i ta katastrofalna greška dovela je do tragičnog ishoda jer se jedna beba doslovno ugušila. Brat koji je uspeo preživeti imao je samo kilogram i četiristo grama na rođenju, a dobio je ime Radojica, po čuvenoj narodnoj epskoj pjesmi 'Mali Radojica', o čijoj je hrabrosti i izdržljivosti ispevana legenda.

Foto: Pink.rs

"Uradim ono jedino što mogu..."

- S vremenom sam to prihvatio kao Božiju volju. Ne pitam sebe šta bi bilo kad bi bilo, ali često uradim ono jedino što mogu za njega - zapalim mu sveću kada odem u crkvu. E, sada, ne znam je li to u redu ili nije, pošto kažu da se onima koji nisu kršteni ne pali sveća, ali ja to radim. Duša je duša, pa čak i dok je plod u majčinoj utrobi. I treba ceniti svaki život i ne davati sebi za pravo da ga prekineš. Zato smo svi puno pazili mlađeg brata", ispričao je pevač jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić

