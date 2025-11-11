Poznato vreme i mesto sahrane Rajka Šerifovića! Do sada su krili sve informacije, NA UMRLICI STOJI SAMO OVO!

Otac poznate pevačice Marije Šerifović, muzičar Rajko Šerifović, preminuo je nakon kraće i teže bolesti. Vest o njegovoj smrti pogodila je mnoge, posebno zbog činjenice da se Rajko do poslednjih trenutaka svog života borio tiho, daleko od javnosti, a da je muzika bila nerazdvojni deo njega do samog kraja.

Rajko Šerifović je rođen i živeo u Kragujevcu, gradu u kojem je proveo najveći deo svog života i gde su ga mnogi znali kao vedrog čoveka, talentovanog bubnjara i čoveka specifičnog duha. Muzika je bila njegova najveća ljubav, a upravo je kroz nju godinama bio povezan sa kulturnom i estradnom scenom. Bio je čovek koji je znao šta znači scena, aplauz i život muzičara.

Poslednji put u javnosti se pojavio na koncertu svoje ćerke Marije, održanom u martu ove godine. Sedeo je u prvom redu, vidno emotivan i ponosan. U jednom trenutku podigao je čašu i nazdravio, a Marija ga je tada primetila, obratila mu se i pokazala koliko joj znači njegova prisutnost. Taj trenutak ostao je zapamćen kao jedan od najemotivnijih momenata sa koncerta, jer je jasno otkrivao porodičnu bliskost, uprkos svim ranijim nesuglasicama koje su bile javno poznate.

Rajko je bio u braku sa Vericom Šerifović od 1982. do 2003. godine, a iz tog braka rodila se Marija. Njihov odnos kroz godine bio je složen, ali oboje su više puta isticali da su uprkos svemu ostali povezani preko muzike i kroz roditeljsku ljubav. Nakon razvoda, Rajko je ponovo zasnovao porodicu i dobio sina Danijela, pa tako Marija ima polubrata sa kojim je takođe uspostavila odnos.

Za Rajka mnogi pamte da je umeo da bude otvoren, temperamentan i neposredan. Ljudi bliski njemu navode da je do poslednjeg dana ostao svoj, čovek koji je voleo život, druženje i scenu, ali i čovek koji je imao ogromnu mekoću u sebi kada je reč o deci.

Vest o njegovoj smrti ostavila je dubok trag. Mnogi su se oglasili rečima poštovanja, a ekipa portala Republika uputila se u Kragujevac, kako bismo doneli informacije sa lica mesta.

Pred kućom Verice Šerifović vladao je muka, a na vratima je stajala čitulja.

- Sahrana će se obaviti u sredu, 12.11.2025. u 13:00 časova na Bozman groblju. Ožalošćeni ćerka Marija i sin danijel sa porodicama - stoji u čitulji.



