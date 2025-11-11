Poznato vreme i mesto sahrane Bude Savića! Na umrlici stoje ONI, a evo kada će muzičara ispratiti na večni počinak (FOTO)

Iznenada se u javnosti pojavila vest da je muzičar i pevač Buda Savić preminuo, a sada se na društvenim mrežama oglasio i njegov brat, Bojan Savić.

Marija Savić, Budina supruga, na svom instagram profilu podelila je fotografiju sa, sada već, pokojnim suprugom, te se tom prilikom oprostila od njega, ali ujedno i javnost obavestila o njegovoj smrti.

Naime, na svom instagram profilu, oglasio se Budin brat, Bojan Savić, koji nije krio tugu za svojim preminulim bratom, pa se i on, takođe, oprostio od njega.

- Faliće mi svaki onaj naš bolesno ludački humor...Brate Moj! Buda - napisao je njegov brat, uz emotikone slomljenog srca.

Takođe, njegova supruga Marija, podelila je fotografiju umrlice na svom instagram profilu, na kojoj se jasno vidi da je Buda preminuo juče, a da će biti ispraćen na večni počinak sutra, 12. novembra una groblju Sarića Osoje.

- Ožalošćeni: supruga, deca, otac, brat i ostala mnogobrojna rodbina, pisalo je, između ostalog, na umrlici koju je ona objavila.

Ovim povodom oglasio se i njegov brat, koji je obavestio pratioce da će njegov brat biti sahranjen sutra u Užicu.

- Sutra u 11:30 je sahrana u Užicu, moga brata Bude - napisao je njegov brat, Bojan Savić.

Autor: Nikola Žugić