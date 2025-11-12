Ana Nikolić objavila snimak ćerke u njenoj garderobi! Evo kako pevačica progovodi vreme s naslednicom nakon HAOSA u Dubaiju (VIDEO)

Naša pevačica Ana Nikolić, nedavno se našla, ponovo, u centru skandala, a sada je na svom instagram profilu objavila snimak sa ćerkom Tarom!

Ana Nikolić, naša pevačica, u braku sa Stefanom Đurićem Rastom, poznatim reperom i treperom, dobila je ćerkicu Taru, o kojoj se oboje staraju i brinu. Naime, kako se nedavno Ana našla u centru skandala, ona je na instagramu podelila zajednički snimak sa ćerkom iz porodičnog doma.

Na snimku se jasno može videti Tara koja isprobava mamine farmerke, a dok je Ana snima, obe ne prestaju da se smeju. Ono što su mnogi primetili, pored idilične atmosfere u Aninom porodičnom domu, jeste to da Tara veoma tečno priča engleski jezik, s obzirom da je sa mamom, u video snimku u nastavku, razgovarala čak i na engleskom.

Skandal u Dubaiju tresao Balkan

Podsetimo, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom.

Autor: Nikola Žugić