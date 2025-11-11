AKTUELNO

Domaći

Mirza Selimović: Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet - Rasprodao Sava centar i odmah zakazao novi datum!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Publika ga voli jer svaku pesmu peva iz duše, a emocija mu je zaštitni znak.

Mirza Selimović je ponovo dokazao da je miljenik publike - koncert 15. novembra u Sava centru rasprodat je do poslednjeg mesta, a zbog ogromnog interesovanja, pevač je odmah otvorio novi datum - 4. april 2026. godine.

- Kad vidiš da karte nestaju brže nego što stigneš da objaviš koncert - znaš da radiš nešto ispravno. Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet. Sa njima ne možeš da foliraš - sve se oseti - rekao je Mirza za naš portal.

Foto: TV Pink Printscreen

Nova pesma stiže za nekoliko dana

Osim što puni najveće dvorane, Mirza vredno radi i u studiju. Publiku će tokom naredne nedelje obradovati novom pesmom, kojom planira da zaokruži uspešnu godinu i, kako kaže, “započne novo muzičko poglavlje”.

Koncert koji obećava emocije i spektakl

Na koncertu u novembru, publika će moći da uživa u najvećim hitovima “Ti i ja”, “Mora da je ljubav”, “Imaš me”, “Brod Ludaka” i “Bolis me” - pesmama koje su Mirzu svrstale među najtraženije izvođače na Balkanu. Njegovi nastupi poznati su po energiji i iskrenosti, a produkcijski tim već priprema iznenađenja za oba datuma.

- Trudim se da svaki nastup bude drugačiji, da publika oseti da sam tu zbog njih, ne zbog reflektora. Moja publika to zna i zato se uvek vraća - iskren je pevač.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Novi datum - 4. april 2026. godine - biće još jedan muzički spektakl u Sava centru.

Mirza priznaje da mu upravo beogradska publika daje vetar u leđa pred svaku novu pesmu i turneju.

- Posle svakog beogradskog koncerta, dobijem neke nove ideje. To su trenuci kad poželiš odmah u studio. Ta energija ne može da se opiše - samo da se doživi - zaključuje Mirza.

Autor: Nikola Žugić

#Mirza Selimović

#Mirza Selimović rasprodao Sava Centar

#Mirza Selimović rasprodao koncert

#Sava Centar

#koncert

#nova pesma

#pesme

POVEZANE VESTI

Domaći

Dominacija: Haris Džinović napravio spektakl u Zagrebu pred prepunom Arenom, publika u transu (FOTO+VIDEO)

Horoskop

Donose sreću i utehu sebi i drugima: Samo su njima više sile uvek naklonjene

Domaći

Porodična tajna! Malo ko zna kakav je odnos Saše Kovačevića sa bratom – jedna stvar ga je godinama mučila (FOTO+VIDEO)

Domaći

PREKINUT KONCERT SAŠE KOVAČEVIĆA ZBOG VESTI O HALIDU BEŠLIĆU! Pevač se odmah obratio publici

Domaći

Totalni slom Aneli Ahmić! Jecaji odzvanjaju Šimanovcima, Mića odmah dotrčao kao slamka spasa! (VIDEO)

Domaći

ŠVERCOVAO PRSTEN IZ AMERIKE, PA POGREŠIO VELIČINU: Mirza Selimović otkrio kako je zaprosio devojku i nasmejao sve u studiju