Mirza Selimović: Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet - Rasprodao Sava centar i odmah zakazao novi datum!

Publika ga voli jer svaku pesmu peva iz duše, a emocija mu je zaštitni znak.

Mirza Selimović je ponovo dokazao da je miljenik publike - koncert 15. novembra u Sava centru rasprodat je do poslednjeg mesta, a zbog ogromnog interesovanja, pevač je odmah otvorio novi datum - 4. april 2026. godine.

- Kad vidiš da karte nestaju brže nego što stigneš da objaviš koncert - znaš da radiš nešto ispravno. Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet. Sa njima ne možeš da foliraš - sve se oseti - rekao je Mirza za naš portal.

Nova pesma stiže za nekoliko dana

Osim što puni najveće dvorane, Mirza vredno radi i u studiju. Publiku će tokom naredne nedelje obradovati novom pesmom, kojom planira da zaokruži uspešnu godinu i, kako kaže, “započne novo muzičko poglavlje”.

Koncert koji obećava emocije i spektakl

Na koncertu u novembru, publika će moći da uživa u najvećim hitovima “Ti i ja”, “Mora da je ljubav”, “Imaš me”, “Brod Ludaka” i “Bolis me” - pesmama koje su Mirzu svrstale među najtraženije izvođače na Balkanu. Njegovi nastupi poznati su po energiji i iskrenosti, a produkcijski tim već priprema iznenađenja za oba datuma.

- Trudim se da svaki nastup bude drugačiji, da publika oseti da sam tu zbog njih, ne zbog reflektora. Moja publika to zna i zato se uvek vraća - iskren je pevač.

Novi datum - 4. april 2026. godine - biće još jedan muzički spektakl u Sava centru.

Mirza priznaje da mu upravo beogradska publika daje vetar u leđa pred svaku novu pesmu i turneju.

- Posle svakog beogradskog koncerta, dobijem neke nove ideje. To su trenuci kad poželiš odmah u studio. Ta energija ne može da se opiše - samo da se doživi - zaključuje Mirza.

Autor: Nikola Žugić