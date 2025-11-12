Ana Nikolić mi je PRETILA da ću završiti u zatvoru: Nataša Bekvalac bez dlake na jeziku, otvorila dušu o estradi: Karleuša me je POVREDILA!

Nataša Bekvalac je ispričala za Jelenu Karleušu kako su se njih dve zbližile najpre kao majke. Jedno vreme, kako je i poznato, bile su baš velike prijateljice, međutim danas - to više nije tako

Pevačica Nataša Bekvalac u velikom intervjuu za "Scandal" iskreno je govorila o razvodu od Dače Ikodinovića, osvrnula se na aktuelna dešavanja na estradi, kao i na svoj odnos sa koleginicom Jelenom Karleušom, a pomenula je i Anu Nikolić.

Nataša Bekvalac je ispričala za Karleušu kako su se njih dve zbližile najpre kao majke. Jedno vreme, kako je i poznato, bile su baš velike prijateljice, međutim danas - to više nije tako. Bekvalčevoj, prema sopstvenom priznanju, novonastala situacija "potpuno je bez veze".

"Karleuša me je povredila"

- Ne znam šta se dešava s Jelenom, kada je naš odnos u pitanju. S njom sam imala vrlo lep kontakt i to nikada poslovan, već privatan, koji je meni mnogo više značio. Konektovale smo se privatno kao dve majke, da tako kažem, kada sam u jednom periodu imala nekih privatnih problema - počela je za "Scandal" Nataša, dodajući kako joj se Karleuša našla, te bila tu za nju i dala joj izvesne kontakte koji su joj bili potrebni.

- Ona se tada našla tu, za mene i, dala mi je neke kontakte i to je to. Naši razgovori su uglavnom bili povodom dece. To je tema koju sam imala s Jelenom. Čini mi se da je uvek bila moja podrška jer sam osoba koja, prosto, oseti energiju, sve donedavno - nastavila je ona gotovo u istom dahu, napominjući potom kako "ne zna pozadinu kraha".

- Meni je sve to samo bez veze. Bespotrebno je. Ne znam, ja sam osoba koja reaguje u trenutku. Svakako bih mogla da joj kažem: "Ćao", ali, u principu, povredila me je. Nije me ubila, sad kad me pitaš da li bih prešla preko toga, ali jednim delom jeste. Stvarno... Baš sam bila povređena, intimno sam sve to osetila - istakla je onda za "Scandal" onda ona.

Naime, poznato je da Ana ne voli kada joj se neko meša u život savetuje je, verovatno ne voli da je bilo ko sažaljeva, te je burno regovala kada joj je Bekvalčeva ponudila pomoć.

– Nju mnogo volim i ima podržavajuću energiju od mene, stvarno. Od kad se pojavila do dana današnjeg ja navijam za nju. Znači stvarno navijam od srca, sestrinski navijam za nju. Mislim da je retko talentovana žena i ja sam par puta čak i pokušala da stupim u kontakt sa njom ali ona to nije želela – rekla je Nataša za Scandal! i dodala:

– Kad su mi prenosili šta mi je rekla bila jako je duhovita. Znači toliko je bila duhovita da sam ja bukvalno umrla od smeha i ono, to je Ana. „Reci ovoj da će završiti u zatvoru k’o ovaj moj, kao tipa ćelija pored“. Ali meni je ona toliko duhovita da smo mi pali u nevest od smeha. Na ono „tu sam ako nešto treba“, ona „fuuu“. Nema šta, tako je bilo. Glasam za Anu.

"Pesma Mama je bila pisana za Divnu i mene"

Podsetimo, Jelena i Nataša nedavno su se našle zajedno u fokusu pošto je Karleuša i na svom "Iksu" (nekadašnjem Tviteru) istakla da je Natina pesma "Mama" u stvari pisana za nju i njenu sada pokojnu majku, Divnu.

Upitana o tome na jednom prestoničkom događaju, Bekvalčeva je odgovorila da "je to pitanje za tekstopisca".

- Sve što je tvoje, dođe ti, a sve što nije, nije tvoje - prokomentarisala je, takođe, ona, na šta je JK kasnije, prenose mediji pisanje "Republike", odreagovala pojavivši se na snimanju "Pinkovih zvezda", gde je aktivna članica žirija".

- Šta će ona da kaže? Verovatno se glupo osećala, jer pesma po kojoj se zove album ispada da nije pisana za nju. Ali drago mi je što ju je otpevala. A evo, ovo što nosim je kreacija njene sestre, Kristine. Malo kredita porodici Bekvalac - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić