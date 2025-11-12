Ovako je skinula kilograme! Goca Tržan progovorila o vitkoj liniji, svi ostali u šoku: Dobro, dobro, lažem!

Ne krije tajnu!

Goca Tržan, naša poznata pevačica, gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila je kako je uspela da svoju liniju dovede do savršenstva, tačnije, da smrša dovoljno da izgleda kao milion dolara.

- Niko me nije ishvalio, jer sam kasnila...Dobro, dobro, lažem. Ne, ne jedem, moram da ne jedem ako hoću da ličim na nešto. U našim godinama, kada pređeš neke godine, moraš da jedeš tri puta manje - rekla je Goca i dodala:

Da ne pričam o tome da kada muškarci hoće da smršaju, odjedanput odluče i za mesec dana su smršali.

Podsetimo, nedavno se u javnosti pojavila dijeta koju je Goca koristila kako bi skinula 10 kilograma, a u nastavku saznajte kako ona izgleda.

Dan 1:

Doručak: čia puding sa borovnicom i kokosom.

Potrebno je: 30 g čia semenki, 30 g ovsenih pahuljica, 120 ml bademovog ili kravljeg mleka, 1 supena kašika ljuspica kokosa, ½ šolje zamrznutih borovnica.

Priprema: pomešati pahuljice, čia semenke i mleko, staviti da odstoje 10 min, pa dodati borovnice, kokos i steviju.

Ručak: kremasta tunjevina: 1 konzerva (150g ) tunjevine u salamuri, salata sa orasima.

Večera: urolana ćureća prsa - 6 listova ćurećih prsa -50 g (najbolje je ispeći ćureće belo meso u rerni pa seći tanke šnite), 50 g krem sira i 20 g praziluka, i salata.

Dan 2:

Doručak: keto čokoladni puding

Potrebno je: ½ avokada, ½ supene kašike kokosovog ulja/putera, 2 supene kašike kakao praha, 1 čaša organskog nezaslađenog bademovog mleka, 2-3 supene kašike proteina po izboru.

Priprema: sastojke sipati u činiju i dobro pomešati.

Ručak: slanina i kelj(ili kupus).

Potrebno je: 4 komada slanine, 4 šolje iseckanog kelja/kupusa, 2 supene kašike senfa, so, biber.

Priprema: propržiti komade slanine, izvaditi ih, pa u istom tiganju pržiti iseckan kupus ili kelj. Začiniti kupus, služiti sa slaninom na vrhu.

Večera: plavi patlidžan i tikvice sa mocarelom.

Autor: Nikola Žugić