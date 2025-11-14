Otišao sam na roditeljski i svi su... Knez otkrio kada ga je Ksenija dovela do ludila, pa priznao: Ona je dobro dete, dok Bubica...

Nenad Knežević, poznatiji i kao Knez, crnogorski pevač, gostujući u Amidžiju progovorio je o svojoj ćerki Kseniji Knežević!

Ksenija Knežević, bivša članica muzičke grupe "Hurricane", a sada solo izvođač, poznato je da je ćerka vrsnog muzičara Nenada Kneževića Kneza, koji je ovom prilikom, gostujući u Amidžiju, progovorio o odnosu sa njom, tačnije, o tome kada ga je ona dovela do ludila.

- Navedi situaciju u kojoj te je ćerka Ksenija dovela do ludila - glasilo je pitanje.

- Ksenija je dobro dete, Bubica je sušta suprotnost. Bubica je jednom napravila haos u školi, onda sam otišao na roditeljski sastanak, pa su me svi gledali kao da sam dežurni krivac. Kada sam došao kući, pobegla je, znala je šta je čeka. To je bio neki prut od vrbe, ali znale su da kada nešto ono, da ih malo radi prutom. Ona me je izluđivala, a Ksenija možda jednom ili dva puta. Prebila je nekoga, ona trenira, ona je fajter - rekao je Knez.

Podsetimo, Knez je nedavno govorio o budućem zetu, s obzirom na to da je Ksenija odlučila da stane na “ludi kamen” pa otkriva kako se slažu.

- Zadovoljan sam, prave nekih milion planova, videćamo gde će biti svadba, još se razmišlaju oko prostora. Krajem maja i početkom juna će biti slavlje. Todor je divan dečko, dugo su u vezi, vole se, obožavaju se. Preslatki su - rekao je Knez, a onda se osvrnuo na nedavnu polemiku koja se povela oko njegove izjave da se žena ostavlja ako ne zna da kuva, ali on kaže da nije tako mislio:

Najveća je glupost da neko ostavi ženu što ne zna da kuva. Ja sam rekao da moja žena nije neka kuvarica, nisam hteo da je opterećujem time jer ja uživam u kuvanju, objašnjava Knez, a onda smo ga pitali da li je tačno da on i Boban Rajović nisu prodali nijednu kartu u Geteborgu.

Autor: Nikola Žugić