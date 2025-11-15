Ivanova i Gocina ćerka krišom snimila dečka! Šeta fudbalera, a ovako uživaju u stanu: Provirila i njegova tetovaža (FOTO)

Lena Marinković, ćerka pevačice Gore Tržan, uživa u vezi sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem (18).

Lena Marinković je na svom Instagram porfilu veoma aktivna, a sada je pokazala kako provodi vreme sa Vukašinom.

Naime, Lena ga je slikala dok je sedeo na krevetu i mazio mačku, a na svi su primetili i tetovažu koju Vuašin ima na ruci. Ćerka Goce Tržan je na slici stavila tri emotikona u obliku srca, a komentari su se nizali.

Goca: "Moj život jeste moje dete"

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.

Autor: Nikola Žugić