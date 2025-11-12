Karleuša bacila oko na Kemiša?! Priznala da bi se zbog njega menjala sa Zoricom: Hoću da vidim kakva je to magija!

Članica stručnog žirija "Pinkovih zvezda", pop pevačica Jelena Karleuša, neposredno pred početak snimanja novog izdanja ove emisije, šokirala je, ali i nasmejala otkrićem!

Pop pevačica Jelena Karleuša odgovarala je na pitanja o kolegama iz žirija u kom se nalazi, te je tako otkrila da bi zbog harmonikaša i muzičara Miroljuba Aranđelovića Kemiša, supruga Zorice Brunclik, se sa njom zamenila na jedan dan.

Na pitanje da li bi radije provela jedan dan kao Desingerica ili Zorica Brunclik, koja je takođe odgovarala na slična pitanja, Jelena je bez oklevanja odgovorila:

- Kao Zorica Brunclik. Da vidim kakva je to magija sa Kemišom.

Kada je reč o potencijalnom zajedničkom nastupu na koncertu, Karleuša je izabrala:

- Definitivno Desingerica. Slična smo energija, a verovatno će se to i desiti.

Podsetimo, medijima je buknula vest o priznanju Zorice Brunclik, kada je otkrila da joj je Kemiš rekao da bi "otresao" Karleušu kao trešnju.

- Koju javnu ličnost biste voleli da sretnete u svinger klubu? -pitao je tada Ognjen Amidžić.

- Jelenu Karleušu! Otresao bi je Kemiš kao trešnju. Evo, Zlata je svedok. Mada i ja bih -kao iz topa odgovorila je Zorica.

Autor: Nikola Žugić