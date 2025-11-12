Pričaćemo kada te dovezu u gepeku: Pokojni Nino Rešić javno optužio kolegu da mu je naručivao ubistvo: Nek te rokne u Nemačkoj, ne u mojoj kući - Oglasio se i Šerif Konjević!

Šok za šokom!

Kako je ispričao Nino Rešić, Šerif Konjević je navodno angažovao dvojicu muškaraca da ga likvidiraju za 20.000 maraka.

- Rekao mi je otvoreno: "Nemamo o čemu da pričamo. Možemo pričati tek kada te dovedu u gepeku, tada ćemo razgovarati." Kunem vam se, to je bio jedini naš razgovor. Kada me nisu pozvali na snimanje novogodišnjeg programa, direktor te kuće mi je rekao: "Ne želim problem u svojoj kući. Nek te roknu u Nemačkoj, što mora ovde?" - govorio je Rešić.

Pokojni pevač Nino Rešić svojevremeno je tvrdio kako ga je Šerif Konjević želeo da ubije zbog afere sa njegovom suprugom Jasnom.

Na pitanje novinarke da li je ostavio Jasnu, Nino je odsečno odgovorio:

- Jasnu nikada nisam ostavio, jednostavno smo se razišli - rekao je Nino.

"Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama"

Povodom optužbi oglasio se i Šerif Konjević.

- Jako je neprijatno kada pročitam o sebi nešto što nema veze s mojim životom. Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama, malverzacijama ili bilo čim što ne priliči umetniku. Svoje kolege cenim i poštujem, kako one koje su još među nama, tako i one koje su nas nažalost napustile. Svako ima pravo da postupa po sopstvenom nahođenju, ali ja nikada nisam plaćao nikoga da bi naškodio drugome. Ne znam da li je to Nino zaista izjavio ili je neko namerno napisao, jer on više nije među nama, ali na takve nebuloze ne mogu da ne reagujem - poručio je Šerif, prenosi Informer.

