Došlo je šest automobila, odmah su me vezali: Knez progovorio o koleginicama, pa otkrio sve o HAPŠENJU u Nemačkoj: Ličio sam im na jednog Kolumbijskog narko-bosa!

Nenad Knežević Knez, crnogorski pevač, gostujući Amidžiju, progovorio je o novoj partnerki, ali i o hapšenju u Nemačkoj, što je šokiralo sve prisutne.

- Da li je tačno da je pesma "Tina bambina" posvećena tvojoj izabranici i da je nastala nakon što si je upoznao u Parizu - glasilo je pitanje.

- Nije baš njoj, nju su tada zvali Tina svi. Ona je bila u organizaciji kada sam nastupao tamo, pitao sam je kako se zove, ona je rekla: "Tina" i ja sam joj rekao da radim sada pesmu koja se tako zove.

- Da li je tačno da si bio uhapšen u Nemačkoj - glasilo je pitanje.

- Jeste, to je bilo '94. godine. Bio je dan mrtvih u Nemačkoj, ja sam bio živ i uhapsili su me jer sam ličio na jednog kolumbijskog narko bosa. Bilo je šest automobila, svezali su me, dva dana sam proveo u zatvoru. Moj pokojni otac je morao da dođe iz Crne gore, mislili su da mi je pasoš lažan, on je potvrdi moj identitet. Sećam se, kroz onaj prozor, kada su me puštali, video sam ga da mi govori: "Platićeš mi ovo"

- Duet sa Jelenom Karleušom ili sa Eminom - glasilo je pitanje.

- Ja imam duet sa Eminom Jahović koji nije zaživeo. Ostaje sa Karleušom. Možda neki hard kor, neki dens.

