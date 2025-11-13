AKTUELNO

Bežali su koliko su mogli, ali... Goca progovorila o ćerkinom dečku, pa šokirala priznanjem o Raši: Otresao bi Lejdi Gagu i Suzanu Mančić

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Goca Tržan, naša pevačica, nikad iskrenije odgovarala je na pitanja sa instagrama, te se tako u Amidžiju dotakla i dečka svoje ćerke Lene Marinković!

Ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, aktuelnog učesnika "Elite 9", Lena Marinković, pokazala je novog dečka na Gocinom koncertu, a reč je o fudbaleru Partizana, Vukašinu Jovanoviću (18).

Sada je Goca, gostujući u Amidžiju, odgovaravši na pitanja gledalaca sa društvene mreže instagram, progovorila je o zetu, ali i o svom suprugu.

- Sa kojim kolegom/koleginicom bi volela da uradiš duet, a s kim intervju - glasilo je pitanje.

- Intervju bih volela da uradim sa Canetom iz Partibrejkersa, pa i duet. To je moj omiljeni lik, to je muzika uz koju sam rasla.

- Kako ti se dopada Lenin dečko fudbaler i kako si ga upoznala - glasilo je pitanje.

- Pozdravljam ih, gledaju nas sada. Nije ga ona javno pokazala, nego je došao dečko na koncert, bežali su koliko su mogli, ali nisu umakli. Dobar je, fino dete, sve okej.

- Sa kojom koleginicom nikako ne bi smela da ostaviš Rašu nasamo - glasilo je pitanje.

- Znam od ovih inostranihi, Lejdi Gaga, nju bi otresao...Brate, eto ti. Koga od domaćih?! Suzanu Mančić. Bitno je da ima mala stopala.

