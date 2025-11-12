Goci Tržan pala vilica! Skočila na Baneta nakon otkrića da se poljubio sa Milicom Todorović, evo da li se ona naljutila zbog ovoga!

Bane Mojićević, naš pevač, progovorio je o odnosu sa, sada trudnom, Milicom Todorović nakon što je izjavio da su se poljubili!

Naš pevač, Bane Mojićević, šokirao je naciju priznanjem da se poljubio sa Milicom Todorović, koja je sada u drugom stanju, a sada je, odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram, otkrio da li se Milica naljutila zbog ovog otkrića, što je šokiralo Gocu Tržan.

- Da li se Milica Todorović naljutila jer si priznao da ste se ljubili - glasilo je pitanje.

- Nikada - rekao je Bane.

- Haaa, kako se ljubi Milica Todorović - skočila je Goca.

- Ma bili smo deca, šta je imala 15 godina, ja 19 godina. Moram jednu digresiju na ovu temu, svi znamo koliko je Milica pozitivno luda i otkačena, sve zove "Mile". Radimo neku proslavu i dolazi Srđan Đoković i kaže: "Došao Mile, Miletov ćale" - rekao je Bane.

Autor: Nikola Žugić