Sašu Kovačevića optužuju da se izoperisao, a ovo je istina! Evo kako se neguje pevač

Pevač Saša Kovačević više puta se našao na meti prozivki, kada se pričalo i pisalo da je previše izoperisan.

Saša Kovačević, naš pevač tvrdi da nije ništa operisao na licu, ali da se neguje drugim metodama, te i da je to u današnje vreme normalno.

- Treći put sam operisao sinuse, jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih šest-sedam godina rešavam problem sa nosnim školjkama, da ne zamaram sad. To je bio razlog zašto smo otišli, iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog. Inače, vežbam godinama i negujem se normalno, trudim se da mi je lice čisto i to je sve - izjavio je pevač tada.

Iako je objasnio šta je bio razlog natečenosti u vreme kad se pričalo da je preterao sa hijaluronskim filerima, komentari su nastavili da se nižu, a Saša je još jednom objasnio svima da nema predrasude o estetskim korekcijama, ali da ništa od toga nije uradio, te da za botoks ima još vremena.

Autor: Nikola Žugić