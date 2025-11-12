AKTUELNO

MOŽE LI VRELIJE?! Edita objavila sliku u crnom kupaćem: Bezobrazno pozirala, a jednu stvar svi komentarišu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Edita Aradinović objavila je vreli selfi na Instagramu, koji je podigao pravu prašinu.

Edita Aradinović je naime, pozirala u kupaćem kostimu crne boje, a grudi i izvajano telo bili su u prvom planu.

Kadar je najviše prijao muškim očima, a mnogi su se pitali da li je Instagram opomenuo pevačicu, budući da je slika poprilično provokativna.

Foto: Instagram.com

Kako je evidentno smršala, mnogi su na društvenoj mreži "Iks", komentarisali da izgleda bolje nego ikada i da ovakvu kilažu zadrži.

Pokazala dečka kod koleginice na koncertu

Inače, Edita je 7. novembra, na koncertu Emine Jahović u Beogradu, prvi put je javnosti predstavila svog dečka Nenada Stevića, o čemu se odmah pisalo.

Nenad Stević je inače, bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog, što mnogi pamte i dan danas.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Teodora Kaćanski je naiem, ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Autor: pink.rs

