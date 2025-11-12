MOŽE LI VRELIJE?! Edita objavila sliku u crnom kupaćem: Bezobrazno pozirala, a jednu stvar svi komentarišu (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović objavila je vreli selfi na Instagramu, koji je podigao pravu prašinu.

Edita Aradinović je naime, pozirala u kupaćem kostimu crne boje, a grudi i izvajano telo bili su u prvom planu.

Kadar je najviše prijao muškim očima, a mnogi su se pitali da li je Instagram opomenuo pevačicu, budući da je slika poprilično provokativna.

Kako je evidentno smršala, mnogi su na društvenoj mreži "Iks", komentarisali da izgleda bolje nego ikada i da ovakvu kilažu zadrži.

Pokazala dečka kod koleginice na koncertu

Inače, Edita je 7. novembra, na koncertu Emine Jahović u Beogradu, prvi put je javnosti predstavila svog dečka Nenada Stevića, o čemu se odmah pisalo.

Nenad Stević je inače, bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog, što mnogi pamte i dan danas.

Teodora Kaćanski je naiem, ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Autor: pink.rs