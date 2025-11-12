AKTUELNO

Slavu je stekao tek u starosti, a čuvena uloga mu nije bila namenjena! Danas je tačno pet godina otkako nas je napustio glumac Mirko Babić!

Naš poznati glumac, Mirko Babić, preminuo je 12. novembra 2020. godine, pre tačno pet godina, a ljudi ga pamte po njegovim kultnim ulogama.

Mirko Babić, naš poznati glumac, preminuo je 12. novembra 2020. godine, a inače, ovaj glumac rođen je u Kragujevcu 12. marta 1948. godine.

Ono po čemu je Mirko Babić, koji je umro u 72. godini, jeste po ulozi Dragojla iz domaće serije. Iako ga je ona obeleležila, njegov opus je mnogo širi, delovanje snažnije, a uticaj i te kako značajan. On će ostati upamćen i kao glumac koji je nakon završetka glumačke akademije u Beogradu dobio posao u dva beogradska pozorišta da bi otišao u Kragujevac, gde je i završio svoju karijeru.

Biografija

Diplomirao je 1973. godine na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu u klasi profesora Milenka Maričića.

Bio je stalni član ansambla Teatra "Joakim Vujić" (danas Knjaževo-srpski teatar) u Kragujevcu, a u dva navrata je bio i direktor ove kuće. Dobitnik je brojnih nagrada za uloge u pozorištu. Za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti Srbije dodeljena mu je Statueta Joakim Vujić 2009. godine, nagrada koju Knjaževo-srpski teatar dodeljuje svake godine, na Sretenje. Dvadset osmog oktobra 2011. godine na sednici Skupštine Grada Kragujevca imenovan je za v. d. direktora Knjaževo-srpskog teatra.

Mirko Babić je od početku svoje karijere imao zapažene uloge u brojnim televizijskim serijama i filmovima. Neki od filmova i serija u kojima je igrao su i : "Stići pre svitanja", "Vruć vetar" ( uloga sudskog izvršitelja ), "Dr" iz 1984. godine ( uloga dr Milorada Cvijovića, koja je u kasnijim ekranizacijama ove Nušićeve komedije bila poverena i Branislavu Lečiću ), "Kraj dinastije Obrenović" ( uloga majora Milosava Živanovića ), "Ravna gora" ( uloga Obrada ) i mnoge druge.

Poslednjih godina se lečio od raka grla. Preminuo je 12. novembra 2020. godine posle duge i teške bolesti u 73. godini života u Kragujevcu. Sahranjen je na Varoškom groblju u svom rodnom gradu.

Na pitanje kako se snašao u novoj ulozi, i kada ga ljudi prepoznaju na ulici više nego ranije, on je svojevremeno ispričao: 

- Dopada mi se medijska popularnost koja me ovako nenadano snašla pod stare dane... Godi, svakako, kada vas ljudi prepoznaju, kada im izmamite osmeh na lice, kada znate da ste uradili nešto vredno. Izgleda da mi je baš jedan ovakav Dragojlo nedostajao u karijeri i jedva čekam da se i treći nastavak serijala „zavrti" na televiziji. Nestrpljiv sam koliko i sami gledaoci - govorio je glumac.

Pomenuta serija nije mogla ni da se zamisli bez legendarnog Dragojla, a on je pre nekoliko godina bila namenjena Nikoli Simiću.

- Radoš je tu ulogu napisao, a ja je oživeo. Drago mi je i kada čujem da ja Dragojla, zapravo, i ne glumim, već da je to zaista čovek seljak, koji se nenadano našao pred kamerom. Znam da je uloga prvobitno bila namenjena Nikoli Simiću i verujem da bi taj Dragojlo bio sasvim drugačiji - rekao je tada on.

