BIO JE ČOVEK KOSMIČKE DOBROTE! Danas se navršava peta godišnjica smrti Mirka Babića: Plenio je srca gledalaca, ali bolest ga je slomila!

Ostaće upamćen.

Glumac Mirko Babić umro je na današnji dan 2020. godine, nakon duge i teške bolesti. On je tokom svoje bogate karijere odigrao stotine uloga i oživeo mnoge likove.

Iako je pred sam kraj života bolest previše uzela maha, i Mirko, ali i njegov veliki prijatelj i kolega Radoš Bajić nadali su se da će ozdraviti.

- Primetio sam izvesne promene i o tome razgovarao sa njim i njegovom ćerkom Tamarom. Uveravao me je da se redovno kontroliše i da je sve u redu. Vest o njegovoj bolesti me je uzdrmala. Mirko mi je više od kolege - mi smo kao braća. Još od filma 'Na putu za Katangu', čiji sam scenarista a koji je režirao Živojin Pavlović, Mirko je igrao gotovo u svakom mom projektu. To je veliki čovek čija dobrota i odanost prevazilaze kosmičke granice. Pošto ga odlično znam - siguran sam da će pobediti bolest i da će kao Dragojlo nastaviti da pleni srca i duše gledalaca. Nemojte da se ljutite - ali, ne pada mi na pamet da ga menjam - čekam mog Dragojla ispred kamere - govorio je Radoš Bajić kada je saznao za Mirkovu bolest.

Mirko Babić je rođen u Kragujevcu, 14. marta 1948 godine. Sa diplomom beogradske Akademije za pozorište 1973. godine, umesto prestoničkih scena, izabrao onu sa koje su i pre njega u svet teatra uplovili najveći jugoslovenski glumci.

Nosilac je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima je i statueta „Joakim Vujić“, ko­ju Knjaževsko-srp­ski te­a­tar do­de­lju­je za iz­u­ze­tan do­pri­nos po­zo­ri­šnoj umet­no­sti.

Autor: R.L.