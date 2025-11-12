TO NISU DOBRI RODITELJI! Karleuša bez dlake na jeziku OTKRILA KAKO SE VASPITAVAJU DECA, pa potkačila i žiri: Zbog nečije mrzovolje i lenjosti...

Oštro!

Muzička zvezda Jelena Karleuša danas je u emisiji "Premijera" progovorila o vaspitanju svojih ćerki Atine i Nike. Jelena je otkrila da njena mlađa naslednica ne voli da ide u školu, ali da to za nju ipak nije opcija.

- Njoj se ne ide u školu, ali ide u školu, dobra je devojčica, odličan je učenik. Nikada se ne svađamo, ja nemam problem sa mojom decom, oni znaju da im je škola obaveza i za njihovo dobro. Roditelji koji puštaju decu da ne idu u školu nisu dobri roditelji i ta deca neće sutra biti uspešni ljudi. Nisam stroga, mislim da je stvar u vaspitanju ne u strogosti nego u razgovoru. Vidite po Atini i Niki da sam uradila dobar posao - istakla je Jelena.

Ona je potom dodala da ima najviše kandidata u "Pinkovim zvezdama" i da planira naporno da radi sa njima.

- Imala sam najviše kandidata, 45 kandidata koje sam ja izabrala da im dam šansu. Ne trpim nepravdu da vrhunski talenti zbog nečije mrzovolje i lenjosti ne dobiju šansu da idu dalje - zaključila je Karleuša.

Autor: R.L.