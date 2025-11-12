AKTUELNO

Domaći

TO NISU DOBRI RODITELJI! Karleuša bez dlake na jeziku OTKRILA KAKO SE VASPITAVAJU DECA, pa potkačila i žiri: Zbog nečije mrzovolje i lenjosti...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oštro!

Muzička zvezda Jelena Karleuša danas je u emisiji "Premijera" progovorila o vaspitanju svojih ćerki Atine i Nike. Jelena je otkrila da njena mlađa naslednica ne voli da ide u školu, ali da to za nju ipak nije opcija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njoj se ne ide u školu, ali ide u školu, dobra je devojčica, odličan je učenik. Nikada se ne svađamo, ja nemam problem sa mojom decom, oni znaju da im je škola obaveza i za njihovo dobro. Roditelji koji puštaju decu da ne idu u školu nisu dobri roditelji i ta deca neće sutra biti uspešni ljudi. Nisam stroga, mislim da je stvar u vaspitanju ne u strogosti nego u razgovoru. Vidite po Atini i Niki da sam uradila dobar posao - istakla je Jelena.

Ona je potom dodala da ima najviše kandidata u "Pinkovim zvezdama" i da planira naporno da radi sa njima.

- Imala sam najviše kandidata, 45 kandidata koje sam ja izabrala da im dam šansu. Ne trpim nepravdu da vrhunski talenti zbog nečije mrzovolje i lenjosti ne dobiju šansu da idu dalje - zaključila je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Jelena Karleuša

POVEZANE VESTI

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Anđela potkačila vernost Luke i Aneli, pa istakla na nisu iskreni u svom odnosu! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Matora kao nikada do sad oplela po Aneli i Neriu, pa skinula rukavice i potkačila Asmina Durdžića: BIO JE GODINAMA SA STANIJOM, A

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ena primetila flert Asmina i Maje, pa prokomentarisala Luku: NJEMU SE VEOMA DOPADA... (VIDEO)

Zadruga

I roditelji igraju rijaliti: Miljana bez dlake na jeziku nastavlja da rešeta, Jelena zbog Anđele urnisala Kariće! (VIDEO)

Domaći

STALNO JE LJUTA, LIČI MI NA TETKU! Karleuša bez dlake na jeziku o članovima žirija: Desingerica je idealan, a Bosanac sa 70 plus...

Zadruga

Ovome se nisu nadali: Gledateljka bez dlake na jeziku isprozivala Uroša i Janjuša! (VIDEO)