PINK.RS ISPRED KUĆE ŠERIFOVIĆA U KRAGUJEVCU! Rajkova umrlica na kapiji, prijatelji i rodbina se okupljaju da izjave saučešće! (FOTO+VIDEO)

Danas će ga ispratiti na večni počinak.
Rajko Šerifović, poznati muzičar i otac Marije Šerifović, preminuo je 10. novembra nakon kratke i teške bolesti, a danas će se u njegovom rodnom Kragujevcu održati sahrana.
Brojni prijatelji, rodbina i kolege već se okupljaju ispred kuće Verice Šerifović, njegove bivše supruge, da bi izjavili saučešće, gde je i ekipa portala Pink.rs.
Na ulaznoj kapiji porodične kuće istaknuta je i Rajkova umrlica u kojoj se kao ožalošćeni navode ćerka Marija i sin Danijel sa porodicama.
