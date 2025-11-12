AKTUELNO

Domaći

PINK.RS ISPRED KUĆE ŠERIFOVIĆA U KRAGUJEVCU! Rajkova umrlica na kapiji, prijatelji i rodbina se okupljaju da izjave saučešće! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Damir Dervišagić, E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs/N. Brajović ||

Danas će ga ispratiti na večni počinak.

Rajko Šerifović, poznati muzičar i otac Marije Šerifović, preminuo je 10. novembra nakon kratke i teške bolesti, a danas će se u njegovom rodnom Kragujevcu održati sahrana.

Foto: foto: Damir Dervišagić

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Brojni prijatelji, rodbina i kolege već se okupljaju ispred kuće Verice Šerifović, njegove bivše supruge, da bi izjavili saučešće, gde je i ekipa portala Pink.rs.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Na ulaznoj kapiji porodične kuće istaknuta je i Rajkova umrlica u kojoj se kao ožalošćeni navode ćerka Marija i sin Danijel sa porodicama.

Autor: N.B/R.L.

#Marija Šerifović

#Rajko Šerifović

