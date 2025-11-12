AKTUELNO

MARIJA I VERICA ŠERIFOVIĆ STIGLE NA GROBLJE! Danas će sahraniti Rajka, ne mogu da SAKRIJU TUGU! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Damir Dervišagić ||

Veliki gubitak.

Danas će na groblju u Kragujevcu od 13 časova biti sahranjen muzičar Rajko Šerifović, otac popularne pevačice Marije Šerifović i bivši suprug Verice Šerifović.

Foto: foto: Damir Dervišagić

Pink.rs je na licu mesta, a Marija je upravo stigla na mesto gde će njen otac biti ispraćen na večni počinak.

Marija je obučena u crninu, dok na licu nosi velike tamne naočare.

Ubrzo potom, na groblje je stigla i Rajkova bivša supruga, Verica, i to zajedno sa njegovim sinom Danijelom Pavlovićem.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: N.B./R.L.

