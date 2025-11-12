VELIKI BUKET BELIH RUŽA I RAJKOVA URAMLJENA SLIKA: Marija i Verica u crnini, Danijel slomljen od bola! (FOTO+VIDEO)

Danas će biti ispraćen na večni počinak.
Muzičar i otac naše pevačice Marije Šerifović, Rajko Šerifović preminuo je u ponedeljak posle teške bolesti. Rodbina i prijatelji danas će muzičara ispratiti na većni počinak na kragujevačkom groblju Bozman.
Marija je, sa majkom Vericom i polubratom Danijelom stigla na groblje, gde će danas primati izjave saučešća od porodice i prijatelja.
Šerifovićke su obučene u crninu, dok Marija nosi velike tamne naočare kako bi pokrila tugu.
Ispred kapele u jednom trenutku pojavio se i Danijel, kome se na licu video bol.
Autor: N.B./R.L.