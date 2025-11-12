DŽEJLA RAMOVIĆ STIGLA NA SAHRANU RAJKA! Šerifovićka joj pala u zagrljaj! TUGA! (VIDEO)

Tužne scene.

Mlada pevačica Džejla Ramović stigla je na kragujevačko groblje gde će se danas održati sahrana muzičara Rajka Šerifovića.

Iako se dugo spekulisalo o njenom odnosu sa Marijom Šerifović, Rajkovom ćerkom, Džejla je došla na sahranu da uputi poslednji pozdrav ocu svoje prijateljice.

Mlada pevačice je podelila tugu sa Vericom Šerifović, te su se njih dve dugo grlile ispred kapele.

Podsetimo, muzičar i otac naše pevačice Marije Šerifović, Rajko Šerifović preminuo je u ponedeljak posle teške bolesti. Rodbina i prijatelji danas će muzičara ispratiti na većni počinak na kragujevačkom groblju Bozman.

