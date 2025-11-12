AKTUELNO

Domaći

DŽEJLA RAMOVIĆ STIGLA NA SAHRANU RAJKA! Šerifovićka joj pala u zagrljaj! TUGA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Damir Dervišagić ||

Tužne scene.

Mlada pevačica Džejla Ramović stigla je na kragujevačko groblje gde će se danas održati sahrana muzičara Rajka Šerifovića.

Iako se dugo spekulisalo o njenom odnosu sa Marijom Šerifović, Rajkovom ćerkom, Džejla je došla na sahranu da uputi poslednji pozdrav ocu svoje prijateljice.

Video: Pink.rs

Mlada pevačice je podelila tugu sa Vericom Šerifović, te su se njih dve dugo grlile ispred kapele.

Podsetimo, muzičar i otac naše pevačice Marije Šerifović, Rajko Šerifović preminuo je u ponedeljak posle teške bolesti. Rodbina i prijatelji danas će muzičara ispratiti na većni počinak na kragujevačkom groblju Bozman.  

Foto: foto: Damir Dervišagić

Autor: N.B./R.L.

#Rajko Šerifović

