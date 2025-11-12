SANELA I GOCA ŠAULIĆ DOŠLE DA ISPRATE RAJKA NA VEČNI POČINAK! Šabanova udovica sa ćerkom stigla na groblje! (VIDEO)

Evo kako izgleda.
Danas se na kragujevačkom groblju Bozman održava sahrana Rajka Šerifovića, muzičara i oca Marije Šerifović.
Poznati su došli kako bi mu uputili poslednji pozdrav, a među okupljinima su Saško Nikolić, Acko Nezirović, Džejla Ramović, a upravo su na groblje stigli i Sanela i Gordana Šaulić.
Šabanova udovica se pojavila sa velikim tamnim naočarima na licu, a u rukama je nosila sveću.
Podsetimo, Rajko je preminuo u ponedeljak posle teške bolesti, a od njega su se emotivnim rečima oprostili ćerka Marija, kao i sin Danijel Pavlović.
