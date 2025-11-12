SANELA I GOCA ŠAULIĆ DOŠLE DA ISPRATE RAJKA NA VEČNI POČINAK! Šabanova udovica sa ćerkom stigla na groblje! (VIDEO)

Danas se na kragujevačkom groblju Bozman održava sahrana Rajka Šerifovića, muzičara i oca Marije Šerifović.

Poznati su došli kako bi mu uputili poslednji pozdrav, a među okupljinima su Saško Nikolić, Acko Nezirović, Džejla Ramović, a upravo su na groblje stigli i Sanela i Gordana Šaulić.

Šabanova udovica se pojavila sa velikim tamnim naočarima na licu, a u rukama je nosila sveću.

Podsetimo, Rajko je preminuo u ponedeljak posle teške bolesti, a od njega su se emotivnim rečima oprostili ćerka Marija, kao i sin Danijel Pavlović.

