DA IMA MOZGA NE BI OSTALA BEZ MUŽA! Kaća Živković osula RAFALNU PALJBU po Kiji Kockar, napala je kao niko: Loše si psihički, vapiš za pažnjom!

Žestoko!

Nekadašnje prijateljice Kija Kockar i Katarina Živković žestoko su zaratile, a pucanje njihogov prijateljstva izazvalo je lavinu "prljavog veša" sa obe strane.

Kaća se sada oglasila na svom Instagramu i isprozivala Kiju kao niko do sad.

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar, a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima. Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića, a njenog bivšeg druga, da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena i ostavljena žena već kao sama i ostavljena od svih - pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobedi kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti i da se bar malo oseti bitnom. Evo ako uđe obećavam da ću i ja glasati za nju da pobedi - napisala je pevačica.

