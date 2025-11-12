Verica Šerifović napustila Rajkovu sahranu pre nego što je POČELO OPELO! Evo šta se dogodilo! (VIDEO)

Danas se u Kragujevcu prijatelji i rodbina opraštaju od Šerifovića.

Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović, preminuo je u ponedeljak, a danas će ga rodbina i prijatelji ispratiti na večni počinak na groblju u Kragujevcu.

Njegova bivša supruga Verica Šerifović napustila je groblje pre nego što je počelo opelo, ali samo nakratko.

Ona se ubrzo vratila u kapelu i nastavila da prima izjave saučešća.

Podsetimo, na groblju su se danas okupili i mnogi poznati među kojima su Saško Nikolić, Acko Nezirović, Džejla Ramović, Sanela i Goca Šaulić.

Autor: N.B./R.L.