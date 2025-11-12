RADI O GLAVI ČOVEKU S KOJIM IMAM DETE! Kaća Živković i Kija Kockar prekinule prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović! Ovo su svi detalji!

Bivše prijateljice počele da iznose sav prljav veš.

Nekadašnje velike prijateljice Kristina Kija Kockar i Katarina Živković prekinule su druženje i to zbog Dijane Hrkalović.

Naime, Kija je objavila sliku sa Hrkalovićkom, što je Katarini zasmetalo s obzirom na to da je Dijana, kako je sama pevačica izjavila, radila o glavi čoveku sa kom ona ima dete.

Poruke u kojima Katarina govori o ovim odnosima Hrkalovićke i njenog partnera objavila je Kija, a zatim joj je Živkovićka odbrusila.

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar, a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima. Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića, a njenog bivšeg druga, da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena i ostavljena žena već kao sama i ostavljena od svih - pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobedi kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti i da se bar malo oseti bitnom. Evo ako uđe obećavam da ću i ja glasati za nju da pobedi - napisala je Živkovićeva na svom Instagram profilu.

