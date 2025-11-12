AKTUELNO

POTRESNI GOVOR MARIJE ŠERIFOVIĆ RASPLAKAO SVE! Pevačica se od oca Rajka oprostila rečima koje kidaju dušu: Dragi tata, ništa ti ne zameram, tamo gde si sada...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica se guši u suzama.

Otac pevačice Marije Šerifović, Rajko Šerifović preminuo je ponedeljak u Kragujevcu posle teške bolesti. Danas rodbina i prijatelji ispraćaju muzičara na večni počinak na kragujevačkom groblju Bozman. Ćerka Marija i sin Danijel primaju saučešće u kapeli groblja Bozman, a uz njih je i bivša Rajkova supruga Verica Šerifović

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Marija je pripremila govor za svog pokojnog oca, koji je pročitao jedan član njihove porodice.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćes nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

Dok se čitao govor, svi su se gušili u suzama, a najviše Šerifovićka.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u govoru.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: N.B./R.L.

#Marija Šerifović

