AKTUELNO

Domaći

MOŽDA JE FALILO VIŠE ZAGRLJAJA, BILO JE TEŠKO... Marija Šerifović se POSLEDNJI PUT obratila pokojnom ocu, njene reči kidaju dušu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, foto: Damir Dervišagić ||

Potresno.

Muzičar i otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, preminuo je u ponedeljak, a danas je ispraćen na večni počinak na groblju u njegovom rodnom Kragujevcu.

Nakon sahrane, Marija mu je uputila emotivni govor, koji je podelila i sa svojim pratiocima na Instagramu.

Foto: Pink.rs, Damir Dervišagić

- Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više voleo svoju ćerku. Kao što sam sigurna i da niko nikada nije tiše, a više voleo svog oca. Nekada si mi nedostajao, nekada mi je bilo teško da pronađem način da na tebe ne budem ljuta. Najviše sam te volela kad si bio duhovit i pravio sitne pizdarije. Možda je nekad falilo malo više zagrljaja ili topla reč i razumevanje. Ali već znam šta bi rekao: Ćerko, ni ti ni ja nismo pi*ke, šta će nama to. Pa si nalazio svoje načine da mi pokažeš tu tihu, a nikad veću ljubav. Često si govorio: Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvo čudo. A napravio si ga! I ne samo to, nego je iza tog čuda došlo još jedno malo čudo najlepšeg osmeha, plave kose i zelenih očiju. Tvoj unuk Mario. Kome ću pričati kako mu je deda bio najveći šmeker i mangup u gradu Kragujevcu. Niko nije voleo kako ja pevam kao moj otac. Najdraže mu je bilo da se k*rči po čaršiji kako mu je ćerka šampionka života. I jesam. Valjda sam morala to da budem ja. Tvoja - piše Marija i dodaje:

pročitajte još

SAHRANJEN OTAC MARIJE ŠERIFOVIĆ! Potresne scene na groblju u Kragujevcu, Rajka na večni počinak ispratili u suzama! (FOTO+VIDEO)

- Danas, kada nas napuštaš u fizičkom obliku, želim da znaš da ćeš nam svima nedostajati. Tvojim prijateljima, ekipi iz grada, sinu Danijelu. A najviše, iako neće da prizna tvojoj omiljenoj pevačici, tvojoj Veri. Onog dana kad te je u bolnici pitala „Da li me voliš“, smogao si snage da klimnes glavom. Doktori bi rekli pataloška ljubav. I neka je. Želim da znaš da sam uspela da razumem i ništa ne zameram. Sve se to davno poravnalo. Ostaješ da živiš kroz mene, jer sam odavno uzela tvoje najbolje. Tamo negde gore, baci pogled s vremena na vreme, zapali crveni Marlboro uz kratki espreso i znaj da je vredelo. Zagrli mi strica. Zagrli mi brata. Onu moju plavojku, kraljicu, lepoticu, tvoju majku, a moju babu poljubi milion puta i kazi joj da je volim više od tebe i Verice zajedno. Bila je u pravu. Obistinilo se. Verica je još luđa kao baba od nje. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario, naše porodice, prijatelji i tvoja omiljena pevačica i ljubav Verica. Pocivaj u miru deda - napisala je pevačica uz snimak sa ocem.

Autor: R.L.

#Marija Šerifović

POVEZANE VESTI

Domaći

DA SRCE PREPUKNE! Marija Šerifović pogledala u nebo, a onda ocu POSLALA POLJUBAC! Tužne scene na groblju u Kragujevcu! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Njene reči kidaju dušu! Jelena Jevremović se obratila pokojnom ocu na njegov rođendan: Odlaskom si ostao... (FOTO)

Domaći

'TATA, PRINC JE STIGAO, ALI...' Marija Ramadanovski se obratila POKOJNOM OCU, na ove njene reči niko ne ostaje IMUN! (FOTO)

Domaći

TUŽNO! OGLASILA SE DRAGICA ZLATIĆ NAKON SAHRANE OCA! Njene reči teraju na suze:''Ako negde gore sretneš mamu, krenite ispočetka'' (FOTO)

Farmeri

MOŽDA ĆU SE VRATITI... Jakšićeva ostavila EMOTINU PORUKU da zauvek krasi zidove imanja (VIDEO)

Domaći

MARIJA ŠERIFOVIĆ URNISALA KOLEGE, PA SE DIREKTNO OBRATILA NATAŠI BEKVALAC: Za njen album je imala jasnu poruku, pevačica će pamtiti ove reči (FOTO)