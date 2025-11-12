ĆERKI SAM OBJASNILA DA JE TATA U PRITVORU! Tamara Đurić progovorila o bolnim temama: Volela bih da opstanemo!

Neće da laže dete.

Partner Tamare Đurić, sa kojim ona ima ćerku Tamaru, odnedavno je u pritvoru, a zgodna crnka kaže za "Premijeru" da ova situacija ne remeti njihov odnos.

- Viđamo se, uspevamo da se vidimo tri, četiri puta nedeljno, po sat vremena, a ja bih ženama i preporučila takav brak, ne moram da razmišljam gde je, da li me vara, uvek znam gde je, mirno spavaj nano, sve je zaključano. Šalim se, teško je objasniti zašto tata nije tu, to mi je najteže. Znam da Nikola neće dugo biti tamo, mi imamo život pred nama, ali njeno detinjstvo oskudeva u toj očinskoj figuri. Ja nju često vodim tamo, ali opet on njoj svaki dan nedostaje, pokušavam da hendlujem. Meni je najteži dan kad treba da odem u posetu, to mi je i najlepši dan, znam da ću ga videti, da ćemo se ispričati, kad se vrtim kući, onda opet šamar realnosti. Teško mi je kad moram namirnice da nosim na treći sprat sama, kad spavam sama, nemam ambiciju da imam frajera, niti me muškarci zanimaju, za mene su oni bespolna bića - rekla je ona i dodala:

- Ne znači, kad on bude izašao, da će sve opet biti cveće i proleće, ne znam, da li se i koliko naš odnos promenio, jer je bio turbulentan kad smo bili u braku, ali mislim da je on sazreo. Mislim da je ovo i bio način da se razdvojimo, da razmislimo. Volela bih da opstanemo, ja njega nisam čekala, bila sam tu za svoju porodicu i nisam imala potrebu za drugim partnerom.

Ona je istakla i da je ćerki Tamari rekla istinu o tome gde je njen tata sada.

- Ja sam ćerki objasnila da je tata u pritvoru i sve dok se ne dokaže da je kriv, on je nevin, samim tim u pritvoru može da bude bilo ko, nije tata ništa uradio i brzo će se vratiti, ona meni veruje jer ja nikad ne lažem - ispričala je Đurićeva.

Autor: R.L.