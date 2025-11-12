AKTUELNO

TRUDIM SE DA NE NAPRAVIM SNOBA OD NJE! Vlada iz Magla benda progovorio o roditeljstvu, a evo šta mu ZAMERA SUPRUGA!

Izvor: Blic/Pink.rs

Nije lako biti pevač.

Vladan Savić frontmen "Magla benda" ima ćerku sa bivšom suprugom Jovanom Jocić, a sada je otkrio kakav odnos ima sa naslednicom.

- Pripremio sam Anđu za koncert pitao da izađe na binu, stidljiva je na mene. Podseća me na mene. Juče smo išli da kupimo neku opremu, neka gospođa je pitala da sliku decu sa nam i onda je pitala zašto se slikaju sa mnom, pa sam rekao Ti znaš da sam pevač, vidim da joj je lepo. Popustljiv sam do granice ali ona tačno zna gde može da zađe, gde ne. Imamo predivan odnos, trudim se da ne napravim snoba od deteta ali vidim da neće biti tako jer je srčana i borbena. Perfekcionizam me košta zdravlja, to su stresovi i nervoze, malo sam naučio samo meni šteti. mizerne stvari koje niko ne zna da li je greška, ali ja želim da bude kako smo zamislili - rekao je on.

Vlada se drugi put oženio, nakon razvoda od Anđeline majke, a sada je ispričao šta mu supruga zamera.

- Supruga ne bi bila da ne razume i da nema poverenje, ali nekada joj nedostajem. Dođe kaže: "Malo mi trebaš ljubavi da me pitaš kako sam". Ja shvatim da je nedelju dana nisam pitao kako si, spavamo zagrljeni ali kada je ful sezona nedostajemo jedno drugom - istakao je on.

