NIJE SE POJAVILA NA SAHRANI MARIJINOG OCA: Evo zašto Jovana Pajić nije došla da na večni počinak isprati Rajka Šerifovića!

Pevačica se od pokojnog oca oprostila potresnim govorom.
Danas je na groblju u Kragujevcu sahranjen muzičar i otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, koji je preminuo u ponedeljak 10. novembra posle kraće i teške bolesti.
Rajka su na večni počinak ispratili brojni prijatelji i članovi porodice, ali i Marijine kolege Đorđe David, Jovana Nikolić, Acko Nezirović, Saško Nikolić, kao i Sanela i Goca Šaulić.
Međutim, mnogi su se zapitali gde je Jovana Pajić, s obzirom da je ona najbliža Marijina prijateljica i saradnica sa estrade.
Kako portal Pink.rs saznaje Jovana trenutno nije u Srbiji, pa zbog toga nije došla da na večni počinak isprati Marijinog oca Rajka.
