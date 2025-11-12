AKTUELNO

Domaći

NIJE SE POJAVILA NA SAHRANI MARIJINOG OCA: Evo zašto Jovana Pajić nije došla da na večni počinak isprati Rajka Šerifovića!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica se od pokojnog oca oprostila potresnim govorom.

Danas je na groblju u Kragujevcu sahranjen muzičar i otac Marije Šerifović, Rajko Šerifović, koji je preminuo u ponedeljak 10. novembra posle kraće i teške bolesti.

Foto: Pink.rs, Damir Dervišagić

Rajka su na večni počinak ispratili brojni prijatelji i članovi porodice, ali i Marijine kolege Đorđe David, Jovana Nikolić, Acko Nezirović, Saško Nikolić, kao i Sanela i Goca Šaulić.

Međutim, mnogi su se zapitali gde je Jovana Pajić, s obzirom da je ona najbliža Marijina prijateljica i saradnica sa estrade.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako portal Pink.rs saznaje Jovana trenutno nije u Srbiji, pa zbog toga nije došla da na večni počinak isprati Marijinog oca Rajka.

Autor: N.B./R.L.

