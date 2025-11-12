OVO JE MAJKA ANDREJA TAŠKOVIĆA! Sin Viki Miljković na ovaj način PECNUO PEVAČICU, a evo šta ona kaže na sve!

Nije mogla da se ne nasmeje.
Ekipa emisije "Premijera" podsetila je pevačicu Viki Miljković kako je pre nekoliko godina njen sin Andrej imao veoma interesantnu izjavu.
- Ako Bog da ja ću imati svoje ime, ne da kažu ja sam sin od Viki Miljković, ja bih voleo da pričaju: "E ovo je majka Andreja Taškovića" - rekao je tada maloletni Andrej.
Viki se nasmejala na ovu opasku, te je istakla da je on dečko koji se sam trudi da dođe do svojih ciljeva.
- On je dečko koji se trudi i bori da bude mimo mame i tate, iako je on ponosan na svoje roditelje, ali vredan je, radi, pred njim je životni put. Čovek se može smatrati uspešnim prvenstveno ako ima dobru i zdravu porodicu, i ako je uspešan u poslu, ne možemo zapostaviti porodicu. Moja najveća uloga je uloga majke, žene, to je ono nešto na šta sam ponosan. Jesam, ja sam i dan danas stroga, ali i jako nežna, znam da poljubim, popustim, ali se zna gde je granica, ja sam strožija od Tašketa. On je veći autoritet kod njega, dovoljno je da ga pogleda, a sa mamom ide malo lakše, ali kad kažem da je dosta, to je tako - rekla je Viki.
Ona je potom otkrila koliko se odgovorno ponaša prema svojim kandidatima u "Pinkovim zvezdama".
- Ja sam štreber, ali i vežem se za tu decu, da im to menja život i u mnogo situacija zamislim svoje dete, time se vodim, to i radim, trudimo se maksimalno - istakla je pevačica.
Autor: R.L.