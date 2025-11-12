DA SE RASTOPIŠ! Milan Vasić pokazao kako provodi vreme sa sinom, nema ponosnijeg oca od njega!

Ostvario je svoj san.

Glumac Milan Vasić nedavno je dobio sina Despota i od tada se njegov život u potpunosti promenio. On je sada mnogo aktivniji i na društvenim mrežama gde redovno deli intimne trenutke sa naslednikom.

Milan je sada podelio fotografiju koja je izazvala lavinu emocija i raznežila sve njegove pratioce.

Naime, on i mali Despot naslonili su glavu uz glavu, dok ga je ponosni tata posmatrao opčinjeno. Vasić je uz ovu fotografiju stavio i emotikon u obliku crvenog srca, što još jednom pokazuje koliko ljubavi ima za svog sina.

Autor: R.L.