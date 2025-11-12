NISAM ŽIVELA OD PEVANJA, TO MI JE BIO HOBI! Pevačica batalila mikrofon i posvetila se biznisu: Živi u vili na Avali!

Uspešni na drugim poljima.

Nekadašnja pevačica Olja Karleuša odlučila je da se potpuno povuče sa javne cene i potpuno se odrekne mirkofona.

Ona sada sa svojim suprugom vodi uspešan biznis na Kopaoniku, a preselila se i na Avalu gde vodi miran život u svojoj luksuznoj vili.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme. Moj suprug i ja smo se upoznali ja sam imala 23 godine, a on 26. I sad kad čujem ‘Uspešan suprug’…Kada smo se nas dvoje upoznali, ne mogu da kažem ko je bio uspešniji, oboje smo bili mladi i uspešni. Za 20 godina našeg života i braka, naravno da smo napredovali. Stvarali smo oboje, a u stvari napredovala je naša kuća - rekla je ona, pa dodala:

- Svaka pevačica može da nađe sebi muškarca koji je imućan, ali u današnje vreme sve više muškaraca traži pevačice koje su imućne kako bi njihov život bio komforniji i lagodniji. I odmah su menadžeri, odmah gledaju na koji način će olakšati svoj život i medijski da se propagiraju.

Autor: R.L.