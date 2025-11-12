NJU ŽULJA MOJ PARTNER! Kaća Živković više neće da bude diplomata, obratila se Kiji grublje nego ikad: Toj devojci treba psihijatar, BIĆE TUŽENA!

Bukti rat bivših drugarica.

Nekadašnje prijateljice Kristina Kija Kockar i Katarina Živković otpočele su medijski rat, nakon što je Kaća prestala da se druži sa Kijom zbog njene bliskosti sa Dijanom Hrkalović.

Kija je nakon toga objavila njihove prepiske, a sada se oglasila i Živkovićeva.

- Ne znam gde gori, nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća i dodala:

- Kija je sama našim prepiskama potvrdila ono što sam ja rekla, ne vidim gde sam ja slagala. Nije dobrodošla jer je bliska sa osobom, sa Dijanom Hrkalović. Neću da ulazim u detalje. Nije dobrodošla onog momenta kada je to primećeno na njenom Instagramu, tad smo odličili da nas dve možemo da se viđamo i družimo, ali ne u mom porodičnom domu. Kada sam joj pisala o situaciji, toliko je bila bezobrazna i arogantna da mi nije dozvolila da završim do kraja, da me sasluša prijateljski, sasekla me je u korenu. Ona je potvrdila šta sam ja rekla.

Živkovićeva je istakla i da će da tuži bivšu drugaricu.

- Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata - zaključila je pevačica.

Autor: R.L.