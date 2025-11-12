AKTUELNO

MC STOJAN MI JE UNIŠTIO OPREMU I NEĆE DA PLATI: Muzičar besan na našeg repera, izneo šok optužbe

Muzičar optužio MC Stojana da mu je uništio opremu i da ne želi da je plati.

MC Mateo, poznati di-džej, optužio je MC Stojana da mu je uništio jako skupu opremu, a štetu ne želi da plati.Mateo je apelovao na kolege da ne iznajmljuju i ne pozajmljuju opremu bilo kome, a onda ispričao nemili događaj sa kolegom MC Stojanom, koji se nedavno oženio.

- Apelujem na sve kolege diždžejve i pevače da podele objavu, da se vidi s kakvim klošarima smo okruženi. Unište tuđu imovinu i onda blokiraju i ignorišu odgovornost. Naime, takozvani di-džej od MC Stojana mi je polio di-džej kontrolor i nema mu pomoći, i još priznao u poruci da imam dokaz i ne želi da plati. Ne javlja se na telefon i ni di-džej ni takozvana zvezda od MC Stojana - napisao je Mateo.

Objavio privatne poruke

On je objavio i privatne poruke koje je razmenjivao s njima, u nadi da će dobiti novac za popravku.

- Nije mi do novca, nego ne volim nepravdu, kolege muzičari najbolje će razumeti ovo, jer sigurno ste imali sličnih scena, a niste reagovali - rekao je Mateo.

MC Stojan je nedavno kupio vilu na Kipru za koju je iskeširao 200.000 evra, pa se ne može reći da kolegi nema da da novac za štetu.

